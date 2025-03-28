Kilis'te Ramazan Bayramı'nda 4 bin 251 güvenlik personeli görev yapacak
Kilis'te Ramazan Bayramı dolayısıyla 4 bin 251 güvenlik personeli yapacak.
Kilis'te Ramazan Bayramı dolayısıyla 4 bin 251 güvenlik personeli yapacak.
Kilis Valiliğinden yapılan açıklamada, Ramazan Bayramı güvenlik tedbirleri kapsamında, vatandaşların huzur ve güven içinde bayram sevincini yaşayabilmesi için tedbirler alındığı belirtildi.
Tedbirler kapsamında 1931 jandarma ve 2320 polis olmak üzere 4 bin 251 güvenlik personeli ve 963 aracın görev yapacağı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Ramazan Bayramı tatili süresince il genelinde vatandaşların yoğun olarak bulunduğu ibadethaneler, otogar, meydanlar, alışveriş mağazaları ile umuma açık alanlarda trafik ve asayiş güvenliği başta olmak üzere tüm tedbirler titizlikle uygulanacaktır."
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