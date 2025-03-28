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        Kilis'te Ramazan Bayramı'nda 4 bin 251 güvenlik personeli görev yapacak

        Kilis'te Ramazan Bayramı dolayısıyla 4 bin 251 güvenlik personeli yapacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.03.2025 - 15:11 Güncelleme: 28.03.2025 - 15:11
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        Kilis'te Ramazan Bayramı'nda 4 bin 251 güvenlik personeli görev yapacak
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        Kilis'te Ramazan Bayramı dolayısıyla 4 bin 251 güvenlik personeli yapacak.

        Kilis Valiliğinden yapılan açıklamada, Ramazan Bayramı güvenlik tedbirleri kapsamında, vatandaşların huzur ve güven içinde bayram sevincini yaşayabilmesi için tedbirler alındığı belirtildi.

        Tedbirler kapsamında 1931 jandarma ve 2320 polis olmak üzere 4 bin 251 güvenlik personeli ve 963 aracın görev yapacağı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

        "Ramazan Bayramı tatili süresince il genelinde vatandaşların yoğun olarak bulunduğu ibadethaneler, otogar, meydanlar, alışveriş mağazaları ile umuma açık alanlarda trafik ve asayiş güvenliği başta olmak üzere tüm tedbirler titizlikle uygulanacaktır."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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