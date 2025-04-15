Kilis'te büyükbaş hayvan hırsızlığı yaptığı iddiasıyla 1 kişi tutuklandı
Kilis'te büyükbaş hayvan hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.
Kilis'te büyükbaş hayvan hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.
Kilis'te merkeze bağlı Çörten köyünde hayvancılık yapan H.K'nin 2 büyükbaş hayvanı çalındı.
Olayla ilgili İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timleri (JASAT), kamera kayıtları ve Plaka Tanıma Sistemleri (PTS) üzerinden araştırma başlattı.
İncelemeler ve araştırmalar neticesinde, hayvanların merkeze bağlı Acar köyünde olduğu tespit edildi.
Ekipler çalınan büyükbaş hayvanları sahibine teslim etti.
Olaya ilişkin gözaltına alınan şüpheliler H.N. ve O.Ö. jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Şüphelilerden H.N. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken, O.Ö, ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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