Kilis'te büyükbaş hayvan hırsızlığı yaptığı iddiasıyla 1 kişi tutuklandı

İncelemeler ve araştırmalar neticesinde, hayvanların merkeze bağlı Acar köyünde olduğu tespit edildi.

Olayla ilgili İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timleri (JASAT), kamera kayıtları ve Plaka Tanıma Sistemleri (PTS) üzerinden araştırma başlattı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.