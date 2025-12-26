Kilis ve Malatya'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi

Kilis ve Malatya'da İsrail'in Gazze'ye saldırıları protesto edildi.

Milli İrade Destek Platformu öncülüğünde bir araya gelen sivil toplum kuruluşu üyeleri, Hacı Ömer Faruk Kayabaş Camisi'nde cuma namazının ardından açıklama yaptı.

Grup adına konuşan Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) İl Temsilcisi Ahmet Cihat Aktı, İsrail'in Gazze ve Filistin'de çok büyük zulümler yaptığını söyledi.

Aktı, Gazze'de iki yılı aşkın süredir devam eden insani yıkımın sürdüğünü belirterek, şöyle devam etti:

"Bugün Gazze'de yaşananlar bir gündem maddesi değil, modern zamanın gözlerinin önünde gerçekleştirilen, tarihe utanç vesikası olarak geçecek bir insanlık sınavıdır. Bu sınavın kaydı, yalnızca haber bültenlerinin satır aralarında değil, vicdanlarda ve uluslararası kurumların 'unutkan' hafızasında tutulmaktadır. Ve ne yazık ki bu sınavda ağır bir çifte standart uygulanmaktadır."

Aktı, "Sinmiyoruz, susmuyoruz, Filistin'i unutmuyoruz" diyerek herkesi 1 Ocak saat 08.30'da Galata Köprüsü'nde düzenlenecek Filistin eylemine katılmaya davet etti. Konuşmanın ardından Filistin'de hayatını kaybedenler için dua okundu. - Malatya Malatya'da Milli İrade Platformu ve İnsanlık İttifakı üyeleri, Kernek Meydanı'nda bir araya geldi. Burada basın açıklamasını okuyan TÜGVA Malatya İl Başkanı Muhammet Malik Çiftçi, Gazze'de iki yılı aşkın süredir insani yıkım ve sistematik hak gasbının devam ettiğini söyledi. Gazze Sağlık Bakanlığı verilerine göre 7 Ekim 2023'ten bu yana 70 bin 668 kişinin saldırılarda hayatını kaybettiğini belirten Çiftçi, "Aynı raporda, ateşkes döneminde dahi can kaybının sürdüğü, ateşkesten bu yana 394 kişinin öldüğü, 1075 kişinin yaralandığı ve enkaz altında 634 cenazenin çıkarıldığı aktarılmaktadır. Raporda, kış koşullarının ve fırtınanın etkisiyle yaklaşık 55 bin haneyi etkileyen sel ve taşkın vakaları kıyı bölgelerinde 370 ailenin tahliyesi, binlerce acil çağrı ve yıkım riski taşıyan yapılara ilişkin veriler paylaşılmaktadır." ifadelerini kullandı.