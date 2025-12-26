Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kilis Haberleri

        Kilis ve Malatya'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi

        Kilis ve Malatya'da İsrail'in Gazze'ye saldırıları protesto edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2025 - 14:50 Güncelleme: 26.12.2025 - 14:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kilis ve Malatya'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kilis ve Malatya'da İsrail'in Gazze'ye saldırıları protesto edildi.

        Milli İrade Destek Platformu öncülüğünde bir araya gelen sivil toplum kuruluşu üyeleri, Hacı Ömer Faruk Kayabaş Camisi'nde cuma namazının ardından açıklama yaptı.

        Grup adına konuşan Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) İl Temsilcisi Ahmet Cihat Aktı, İsrail'in Gazze ve Filistin'de çok büyük zulümler yaptığını söyledi.

        Aktı, Gazze'de iki yılı aşkın süredir devam eden insani yıkımın sürdüğünü belirterek, şöyle devam etti:

        "Bugün Gazze'de yaşananlar bir gündem maddesi değil, modern zamanın gözlerinin önünde gerçekleştirilen, tarihe utanç vesikası olarak geçecek bir insanlık sınavıdır. Bu sınavın kaydı, yalnızca haber bültenlerinin satır aralarında değil, vicdanlarda ve uluslararası kurumların 'unutkan' hafızasında tutulmaktadır. Ve ne yazık ki bu sınavda ağır bir çifte standart uygulanmaktadır."

        Aktı, "Sinmiyoruz, susmuyoruz, Filistin'i unutmuyoruz" diyerek herkesi 1 Ocak saat 08.30'da Galata Köprüsü'nde düzenlenecek Filistin eylemine katılmaya davet etti.

        Konuşmanın ardından Filistin'de hayatını kaybedenler için dua okundu.

        - Malatya

        Malatya'da Milli İrade Platformu ve İnsanlık İttifakı üyeleri, Kernek Meydanı'nda bir araya geldi.

        Burada basın açıklamasını okuyan TÜGVA Malatya İl Başkanı Muhammet Malik Çiftçi, Gazze'de iki yılı aşkın süredir insani yıkım ve sistematik hak gasbının devam ettiğini söyledi.

        Gazze Sağlık Bakanlığı verilerine göre 7 Ekim 2023'ten bu yana 70 bin 668 kişinin saldırılarda hayatını kaybettiğini belirten Çiftçi, "Aynı raporda, ateşkes döneminde dahi can kaybının sürdüğü, ateşkesten bu yana 394 kişinin öldüğü, 1075 kişinin yaralandığı ve enkaz altında 634 cenazenin çıkarıldığı aktarılmaktadır. Raporda, kış koşullarının ve fırtınanın etkisiyle yaklaşık 55 bin haneyi etkileyen sel ve taşkın vakaları kıyı bölgelerinde 370 ailenin tahliyesi, binlerce acil çağrı ve yıkım riski taşıyan yapılara ilişkin veriler paylaşılmaktadır." ifadelerini kullandı.

        Gazze'de 18 bin 500'den fazla hastanın halen tıbbi tahliyeye ihtiyaç duyduğuna dikkati çeken Çiftçi, Gazze'de en az 1,6 milyon kişinin yüksek düzeyde gıda güvensizliği yaşadığını kaydetti.

        Çiftçi, herkesi yeni yılın ilk gününde Galata Köprüsü'nde düzenlenecek Filistin eylemine davet etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Sağlık alanında güçlü altyapı oluşturduk"
        "Sağlık alanında güçlü altyapı oluşturduk"
        İçişleri Bakanlığı açıkladı! 22 kent için yoğun kar alarmı!
        İçişleri Bakanlığı açıkladı! 22 kent için yoğun kar alarmı!
        3 litre kızgın yağla kocasını öldürmüştü! İstenen ceza belli oldu!
        3 litre kızgın yağla kocasını öldürmüştü! İstenen ceza belli oldu!
        Genç kadının cesedi çöp poşetinde bulunmuştu! Şüpheli: Kapıcı!
        Genç kadının cesedi çöp poşetinde bulunmuştu! Şüpheli: Kapıcı!
        Futbolda bahis soruşturması: 14'ü futbolcu 29 gözaltı!
        Futbolda bahis soruşturması: 14'ü futbolcu 29 gözaltı!
        Kasımpaşa-Samsunspor maçı bahis soruşturmasında!
        Kasımpaşa-Samsunspor maçı bahis soruşturmasında!
        4 mevkiye 4 transfer!
        4 mevkiye 4 transfer!
        Konuşmak için gitti, boğularak öldürüldü!
        Konuşmak için gitti, boğularak öldürüldü!
        Ortaya Onyedika!
        Ortaya Onyedika!
        Anestezi sonrası dram! Biri öldü diğeri yatalak
        Anestezi sonrası dram! Biri öldü diğeri yatalak
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Bu heykellerden birisi aslında insan!
        Bu heykellerden birisi aslında insan!
        3 aylık bebeğini 4. kattan atmıştı... Dram içinde dram!
        3 aylık bebeğini 4. kattan atmıştı... Dram içinde dram!
        Villarreal'den Asensio hamlesi!
        Villarreal'den Asensio hamlesi!
        2025 âşıkları
        2025 âşıkları
        Asansörlerde neden ayna var?
        Asansörlerde neden ayna var?
        Altın ve gümüşte yeni rekorlar
        Altın ve gümüşte yeni rekorlar
        Kırmızı ışıkta dehşet! Kaza değil katliam
        Kırmızı ışıkta dehşet! Kaza değil katliam
        VEPARA'ya yasa dışı bahis operasyonu
        VEPARA'ya yasa dışı bahis operasyonu
        2025 yılında bitkisel üretim geriledi, meyvede sert düşüş yaşandı
        2025 yılında bitkisel üretim geriledi, meyvede sert düşüş yaşandı

        Benzer Haberler

        Kilis'teki STK'lardan Gazze için '1 Ocak Galata Yürüyüşü' çağrısı
        Kilis'teki STK'lardan Gazze için '1 Ocak Galata Yürüyüşü' çağrısı
        11.Yargı Paketi'nin Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından Kilis'te tahli...
        11.Yargı Paketi'nin Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından Kilis'te tahli...
        Suriyeli kameraman: ''Çocuklarımın okulu bitince ülkeme döneceğim''
        Suriyeli kameraman: ''Çocuklarımın okulu bitince ülkeme döneceğim''
        Park halindeki TIR'a çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı
        Park halindeki TIR'a çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı
        Park halindeki tıra çarpan otomobil hurdaya döndü: 2 yaralı
        Park halindeki tıra çarpan otomobil hurdaya döndü: 2 yaralı
        Kilis'te park halindeki tıra çarpan otomobilde 2 kişi yaralandı
        Kilis'te park halindeki tıra çarpan otomobilde 2 kişi yaralandı