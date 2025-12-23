Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kilis Haberleri

        Kilis'te park halindeki tıra çarpan otomobilde 2 kişi yaralandı

        Kilis'te park halinde bulunan tıra çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

        Giriş: 23.12.2025 - 21:34 Güncelleme: 23.12.2025 - 21:34
        
        Kilis'te park halinde bulunan tıra çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

        L.J. idaresindeki 34 KU 7871 plakalı otomobil, Mehmet Abdi Bulut Mahallesi'nde park halindeki 26 AFH 895 plakalı tıra çarptı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada otomobil sürücüsü ile araçta bulunan J.Y. yaralandı.

        Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan J.Y'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

