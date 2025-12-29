Habertürk
Habertürk
        Kilis Haberleri

        Kilis'in yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu

        Kilis'in yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.12.2025 - 09:27 Güncelleme: 29.12.2025 - 09:27
        Kilis'in yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu
        Kilis'in yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.

        Gece saatlerinde başlayan kar yağışı, Resul Osman Dağı ile Musabeyli ilçesine bağlı Körahmethöyüğü, Çakmak ve Bozkaya köylerini beyaza bürüdü.

        İl Özel İdaresine bağlı ekipler, bölgelerde çalışmalarını sürdürüyor.

        Özel İdare Genel Sekreteri Murat Küçükoğlu, AA muhabirine, iş makineleriyle yollarda kar temizleme çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

        Yolların açık olduğunu ve ulaşımın sağlandığını ifade eden Küçükoğlu, tedbirlerin alındığını sözlerine ekledi.

