İKA Yönetim Kurulu Kilis'te toplandı

Toplantıya, Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Adıyaman Valisi Osman Varol, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen, Adıyaman İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Can Erdoğan, Kilis İl Genel Meclis Başkanı Mustafa Dağlı, Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Torunoğlu ve İpekyolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Ahmet Paksu katıldı.​​

Kilis Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Kilis Ticaret Odası Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıda, İKA'nın 2025 yılında yaptığı faaliyet ve çalışmalar değerlendirildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.