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        İKA Yönetim Kurulu Kilis'te toplandı

        İpekyolu Kalkınma Ajansı (İKA) Nisan Ayı Olağan Yönetim Kurulu Toplantısı, Vali Tahir Şahin başkanlığında Kilis'te gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.04.2025 - 14:29 Güncelleme: 16.04.2025 - 14:30
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        İKA Yönetim Kurulu Kilis'te toplandı
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        İpekyolu Kalkınma Ajansı (İKA) Nisan Ayı Olağan Yönetim Kurulu Toplantısı, Vali Tahir Şahin başkanlığında Kilis'te gerçekleştirildi.

        Kilis Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Kilis Ticaret Odası Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıda, İKA'nın 2025 yılında yaptığı faaliyet ve çalışmalar değerlendirildi.

        Toplantıya, Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Adıyaman Valisi Osman Varol, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen, Adıyaman İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Can Erdoğan, Kilis İl Genel Meclis Başkanı Mustafa Dağlı, Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Torunoğlu ve İpekyolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Ahmet Paksu katıldı.​​

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        Galeri

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