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        Kilis'te çıkan yangında yaklaşık 150 dönümlük buğday tarlası zarar gördü

        Kilis'te bir tarlada çıkan yangında, yaklaşık 150 dönüm buğday ekili alan zarar gördü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.06.2025 - 16:47 Güncelleme: 12.06.2025 - 16:52
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        Kilis'te çıkan yangında yaklaşık 150 dönümlük buğday tarlası zarar gördü
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        Kilis'te bir tarlada çıkan yangında, yaklaşık 150 dönüm buğday ekili alan zarar gördü.

        Necmettin Erbakan Mahallesi kırsalındaki buğday tarlasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, ekili araziye sıçrayan yangını söndürdü.

        Yangın nedeniyle yaklaşık 150 dönümlük buğday ekili alanda zarar oluştu.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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