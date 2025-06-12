Kilis'te çıkan yangında yaklaşık 150 dönümlük buğday tarlası zarar gördü
Kilis'te bir tarlada çıkan yangında, yaklaşık 150 dönüm buğday ekili alan zarar gördü.
Kilis'te bir tarlada çıkan yangında, yaklaşık 150 dönüm buğday ekili alan zarar gördü.
Necmettin Erbakan Mahallesi kırsalındaki buğday tarlasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler, ekili araziye sıçrayan yangını söndürdü.
Yangın nedeniyle yaklaşık 150 dönümlük buğday ekili alanda zarar oluştu.
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