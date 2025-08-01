Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kilis Haberleri

        Kilis'e özgü "Zabaran" patlıcanının hasadına başlandı

        Kilis bölgesine özgü "Zabaran" çeşidi patlıcanın hasadına başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.08.2025 - 12:49 Güncelleme: 01.08.2025 - 13:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kilis'e özgü "Zabaran" patlıcanının hasadına başlandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kilis bölgesine özgü "Zabaran" çeşidi patlıcanın hasadına başlandı.

        GAP Tarımsal Araştırma Enstitüsü tarafından yerel çeşit olarak 2020 yılında tescil edilen Zabaran patlıcanının hasadı Yavuzlu Köyü'nde başladı.

        Çiftçileri ziyaret eden İl Tarım ve Orman Müdürü Levent Küçük, AA muhabirine, Zabaran patlıcanının merkeze bağlı Bozcayazı köyünün eski isminden geldiğini söyledi.

        Kentte 1200 dekarda patlıcan üretimi yapıldığını aktaran Küçük, "Zabaran patlıcanının boyu 20-30 santim arasında değişir. Kabuk parlaklığı kurutma sürecini kolaylaştırdığı için kurutmacılar tarafından tercih edilmektedir. Dönüm başına yaklaşık 7 ila 8 ton verim alınabilmektedir." dedi.

        Patlıcanın bölgenin yemek kültüründe önemli bir yeri bulunduğunu belirten Küçük, "Zabaran patlıcanı sofralık, dolmalık ve kurutmalık olarak değerlendirilirken, tarımsal üretimimiz ve ekonomimizde büyük yer tutmaktadır." dedi.

        Çiftçi İsmail Çekiç ise 20 dekar alanda patlıcan üretimi yaptığını söyledi.

        Kendine has tadıyla dolmalık olarak talep gören patlıcanın hasadını yaptıklarını belirten Çekiç, verimden memnun olduklarını ifade etti.

        Çekiç, 20 dekar alandan yaklaşık 50 ton patlıcan beklediklerini kaydetti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Katili balkondan geldi! Cinayetin ayak sesleri sosyal medyada!
        Katili balkondan geldi! Cinayetin ayak sesleri sosyal medyada!
        Tarihe çimento bulaştı mı? 
        Tarihe çimento bulaştı mı? 
        Honda'dan Türkiye'ye yeniden yatırım kararı
        Honda'dan Türkiye'ye yeniden yatırım kararı
        "Bir hayali gerçeğe dönüştürdük!"
        "Bir hayali gerçeğe dönüştürdük!"
        “12 gün savaşı” Türkiye’ye ne anlatıyor? Türkiye hangi adımları atmalı?
        “12 gün savaşı” Türkiye’ye ne anlatıyor? Türkiye hangi adımları atmalı?
        "Tam bir fiyasko"
        "Tam bir fiyasko"
        TÜİK'ten 'suça sürüklenen çocuk' araştırması!
        TÜİK'ten 'suça sürüklenen çocuk' araştırması!
        Adını hatıra ormanı ile yaşatacak
        Adını hatıra ormanı ile yaşatacak
        Yunan yoğurdu
        Yunan yoğurdu
        Denizli'de vahşet! Karısı ve iki çocuğunu öldürdü!
        Denizli'de vahşet! Karısı ve iki çocuğunu öldürdü!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Hurdadan Van Gölü canavarı!
        Hurdadan Van Gölü canavarı!
        Gedson, Beşiktaş tarihine geçti!
        Gedson, Beşiktaş tarihine geçti!
        Türkiye'nin ilk kadın jandarma il komutanı, generalliğe terfi etti
        Türkiye'nin ilk kadın jandarma il komutanı, generalliğe terfi etti
        ABD'den Türkiye'ye yüzde 15 gümrük vergisi
        ABD'den Türkiye'ye yüzde 15 gümrük vergisi
        Dembélé de geldi
        Dembélé de geldi
        Kamu işçilerine son teklif
        Kamu işçilerine son teklif
        Yargıdan motokurye kararı
        Yargıdan motokurye kararı
        4 günlük çalışma sistemi işçiye de işverene de katkı sağlıyor
        4 günlük çalışma sistemi işçiye de işverene de katkı sağlıyor
        Güneş kremleri için 'hormon bozucu etki' uyarısı!
        Güneş kremleri için 'hormon bozucu etki' uyarısı!

        Benzer Haberler

        "Yapamazsın" diyenlere inat gülle atmada Türkiye şampiyonu oldu
        "Yapamazsın" diyenlere inat gülle atmada Türkiye şampiyonu oldu
        Kilis'te çocuklar "Ekranı Kapat, Çevreni Keşfet" projesinde bir araya geldi
        Kilis'te çocuklar "Ekranı Kapat, Çevreni Keşfet" projesinde bir araya geldi
        Kahvaltılık "Kilis toz zahteri" coğrafi işaret tescili aldı
        Kahvaltılık "Kilis toz zahteri" coğrafi işaret tescili aldı
        Kilis'te otomobille motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
        Kilis'te otomobille motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
        Kilis Milli Eğitim Müdürü Açıkgöz, görevine başladı
        Kilis Milli Eğitim Müdürü Açıkgöz, görevine başladı
        Kilis ve Şanlıurfa'da sıcak hava etkisini sürdürüyor
        Kilis ve Şanlıurfa'da sıcak hava etkisini sürdürüyor