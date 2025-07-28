Kilis ve Şanlıurfa'da sıcak hava etkisini sürdürüyor

Şehrin ana cadde ve sokaklarında insan ve araç trafiğinin sakin olduğu görüldü.

Sıcaktan korunmak isteyen kimi vatandaşlar parklarda, kimileri ise gölgelik alanlarda vakit geçiriyor.

Öğlen saatlerinde etkisini artıran sıcak hava nedeniyle vatandaşlar gölge ve kapalı alanları tercih etti.

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