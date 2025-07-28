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        Kilis ve Şanlıurfa'da sıcak hava etkisini sürdürüyor

        Kilis ve Şanlıurfa'da sıcak hava hayatı olumsuz etkiliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2025 - 16:41 Güncelleme: 28.07.2025 - 16:41
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        Kilis ve Şanlıurfa'da sıcak hava etkisini sürdürüyor
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        Kilis ve Şanlıurfa'da sıcak hava hayatı olumsuz etkiliyor.

        Termometrelerin 43 dereceyi gösterdiği Kilis'te serinlemek isteyenler havuzlarda, gölgelik alanlarda, park ve bahçelerde zaman geçirdi.

        Öğlen saatlerinde etkisini artıran sıcak hava nedeniyle vatandaşlar gölge ve kapalı alanları tercih etti.

        Kentin en kalabalık yerlerinden Cumhuriyet Caddesi'nde sıcak hava nedeniyle sakinlik gözlendi.

        - Şanlıurfa

        Türkiye'nin en sıcak kentlerinden Şanlıurfa'da termometreler 47 dereceyi gösterdi.

        Şanlıurfa'da mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları yaşamı olumsuz etkiliyor.

        Sıcaktan korunmak isteyen kimi vatandaşlar parklarda, kimileri ise gölgelik alanlarda vakit geçiriyor.

        Şehrin ana cadde ve sokaklarında insan ve araç trafiğinin sakin olduğu görüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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