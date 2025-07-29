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        Kilis Milli Eğitim Müdürü Açıkgöz, görevine başladı

        Kilis İl Milli Eğitim Müdürü olarak atanan İbrahim Açıkgöz görevine başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2025 - 11:49 Güncelleme: 29.07.2025 - 12:16
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        Kilis Milli Eğitim Müdürü Açıkgöz, görevine başladı
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        Kilis İl Milli Eğitim Müdürü olarak atanan İbrahim Açıkgöz görevine başladı.

        Açıkgöz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, insanlık tarihine beşiklik etmiş, medeniyetlerin kavşak noktası, serhat şehir Kilis'te eğitim hizmeti sunmanın büyük bir onur ve sorumluluktur olduğunu söyledi.

        Kendisinden önce görev yapan meslektaşlarına teşekkür eden Açıkgöz, "Görev süresi boyunca Kilis'te özveriyle hizmet eden, bilgi ve tecrübesiyle önemli katkılar sunan Sayın Abdulkadir Altay’a teşekkür eder, yeni görev yerinde başarılarının devamını dilerim." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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