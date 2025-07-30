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        Kahvaltılık "Kilis toz zahteri" coğrafi işaret tescili aldı

        Kilis'te kahvaltının vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alan zahter, coğrafi işaret tescili aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2025 - 16:28 Güncelleme: 30.07.2025 - 16:28
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        Kahvaltılık "Kilis toz zahteri" coğrafi işaret tescili aldı
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        Kilis'te kahvaltının vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alan zahter, coğrafi işaret tescili aldı.

        Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen, gazetecilere yaptığı açıklamada, kahvaltılık "Kilis toz zahteri" için Türk Patent ve Marka Kurumuna yapılan coğrafi işaret tescil başvurusunun sonuçlandığı söyledi.

        Kilis zahterinin birçok baharat ve kuruyemişin kavrularak çekilmesi sonucu yapıldığını belirten Bilecen, şöyle konuştu:

        "Kahvaltılık Kilis toz zahterinin geçmişi çok eskilere dayanıyor. Kadim şehrimizin kadim lezzetlerinden bir tanesi. Biz söz vermiştik şehrimizin her şeyine sahip çıkarken gastronomisine de sahip çıkacağız. Çünkü biz iddialıyız. Kilis bu bölgedeki Halep mutfağı ile özdeşleşmiş ve eskiyi yeniyle buluşturan bir mutfaktır. Bu mutfağın kıymetini biz biliyoruz, tanıtımını da yaparak tüm Türkiye'ye bildirmek istiyoruz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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