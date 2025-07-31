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        "Yapamazsın" diyenlere inat gülle atmada Türkiye şampiyonu oldu

        Kilis'te yaşayan 12 yaşındaki Zekiye Tuana Çetin, "Erkek sporu, yapamazsın" diyen arkadaşlarına inat başladığı gülle atmada Türkiye şampiyonu oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2025 - 10:42 Güncelleme: 31.07.2025 - 10:42
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        "Yapamazsın" diyenlere inat gülle atmada Türkiye şampiyonu oldu
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        Kilis'te yaşayan 12 yaşındaki Zekiye Tuana Çetin, "Erkek sporu, yapamazsın" diyen arkadaşlarına inat başladığı gülle atmada Türkiye şampiyonu oldu.

        Geçen yıl antrenörü Sercan Yavuz'un yönlendirmesiyle gülle atma sporuna başlayan Zekiye Tuana Çetin, kısa sürede önemli dereceler elde etti.

        Bu yıl 13-15 Mart tarihlerinde Bursa'da düzenlenen Özcan Kutlu 14 Yaş Altı Türkiye Salon Şampiyonası'nda ikinci olan Zekiye Tuana, 4-6 Temmuz'da Eskişehir'de gerçekleştirilen Aycan Önal 14 Yaş Altı Türkiye Şampiyonası'nda ise birincilik kürsüsüne çıktı.

        Zekiye Tuana Çetin, AA muhabirine, arkadaşlarının gülle atmanın erkek sporu olduğunu söylediğini ancak kendisinin çok çalışarak kısa sürede önemli başarılar elde ettiğini anlattı.

        Gülle atmayı çok sevdiğini dile getiren Zekiye Tuana, "Gülleyi genelde erkekler atıyor. Bu sporu, kızların da yapabileceğini göstermek için başladım. Sonrasında çok sevdim ve bırakmak istemedim." dedi.

        Antrenmanlarını aksatmadan sürdürdüğünü belirten Zekiye Tuana, ileride Avrupa ve dünya şampiyonlukları hedeflediğini vurguladı.

        Antrenör Sercan Yavuz da Zekiye Tuana Çetin'in çalışkan ve azimli bir sporcu olduğunu belirterek, "Yeni başlamış olmasına rağmen çok iyi bir ivme yakaladı. İleride Avrupa ve dünya şampiyonluğu hedefiyle çalışıyoruz." diye konuştu.

        Anne Ayşe Çetin ise kızına güvendiğini aktararak, "Kızımın bu sporda önemli başarılara imza atacağına yürekten inanıyorum." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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