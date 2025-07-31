Kilis'te çocuklar "Ekranı Kapat, Çevreni Keşfet" projesinde bir araya geldi
Kilis İl Müftülüğünce yürütülen "Ekranı Kapat, Çevreni Keşfet" projesi kapsamında, Yaz Kur'an kurslarına devam eden 10-15 yaş arası 475 öğrenci Gaziantep Hayvanat Bahçesi'ne götürüldü.
Kilis İl Müftülüğünce yürütülen "Ekranı Kapat, Çevreni Keşfet" projesi kapsamında, Yaz Kur’an kurslarına devam eden 10-15 yaş arası 475 öğrenci Gaziantep Hayvanat Bahçesi’ne götürüldü.
Hacı Ömer Faruk Kayabaş Camisi'nde düzenlenen programda konuşan Kilis Valisi Tahir Şahin, okulların tatil olmasıyla kent genelinde yaklaşık 5 bin çocuğun Yaz Kur'an Kurslarına katıldığını söyledi.
Vali Şahin, çocukları ekran bağımlılığından uzaklaştırmak amacıyla çeşitli sosyal etkinlikler düzenlediklerini belirterek, projeye katkı sunanlara teşekkür etti.
Konuşmaların ardından öğrenciler, otobüslerle Gaziantep Hayvanat Bahçesi'ne uğurlandı.
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