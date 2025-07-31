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        Kilis'te çocuklar "Ekranı Kapat, Çevreni Keşfet" projesinde bir araya geldi

        Kilis İl Müftülüğünce yürütülen "Ekranı Kapat, Çevreni Keşfet" projesi kapsamında, Yaz Kur'an kurslarına devam eden 10-15 yaş arası 475 öğrenci Gaziantep Hayvanat Bahçesi'ne götürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2025 - 10:27 Güncelleme: 31.07.2025 - 10:27
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        Kilis'te çocuklar "Ekranı Kapat, Çevreni Keşfet" projesinde bir araya geldi
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        Kilis İl Müftülüğünce yürütülen "Ekranı Kapat, Çevreni Keşfet" projesi kapsamında, Yaz Kur’an kurslarına devam eden 10-15 yaş arası 475 öğrenci Gaziantep Hayvanat Bahçesi’ne götürüldü.

        Hacı Ömer Faruk Kayabaş Camisi'nde düzenlenen programda konuşan Kilis Valisi Tahir Şahin, okulların tatil olmasıyla kent genelinde yaklaşık 5 bin çocuğun Yaz Kur'an Kurslarına katıldığını söyledi.

        Vali Şahin, çocukları ekran bağımlılığından uzaklaştırmak amacıyla çeşitli sosyal etkinlikler düzenlediklerini belirterek, projeye katkı sunanlara teşekkür etti.

        Konuşmaların ardından öğrenciler, otobüslerle Gaziantep Hayvanat Bahçesi'ne uğurlandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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