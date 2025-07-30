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        Kilis'te otomobille motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

        Kilis'te motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2025 - 10:46 Güncelleme: 30.07.2025 - 10:46
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        Kilis'te otomobille motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
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        Kilis'te motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

        A.B.R. yönetimindeki 27 LL 004 plakalı otomobil, Yaşar Aktürk Mahallesi Hasan Özüberk Caddesi'nde B.Ç. idaresindeki 79 ACB 838 plakalı motosikletle çarpıştı.

        Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü ve beraberindeki M.S, sağlık ekiplerince Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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