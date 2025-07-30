Kilis'te otomobille motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
Kilis'te motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Kilis'te motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
A.B.R. yönetimindeki 27 LL 004 plakalı otomobil, Yaşar Aktürk Mahallesi Hasan Özüberk Caddesi'nde B.Ç. idaresindeki 79 ACB 838 plakalı motosikletle çarpıştı.
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü ve beraberindeki M.S, sağlık ekiplerince Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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