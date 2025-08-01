Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kilis Haberleri

        Üst üste 2 Türkiye birinciliği eden genç atıcı, yeni başarılar hedefliyor

        Bu yıl 2 Türkiye birinciliği elde eden 11 yaşındaki Kilisli atıcılık sporcusu Yusuf Özay, milli formayla yeni başarılar elde etmeyi hedefliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.08.2025 - 13:41 Güncelleme: 01.08.2025 - 13:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        Üst üste 2 Türkiye birinciliği eden genç atıcı, yeni başarılar hedefliyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Bu yıl 2 Türkiye birinciliği elde eden 11 yaşındaki Kilisli atıcılık sporcusu Yusuf Özay, milli formayla yeni başarılar elde etmeyi hedefliyor.

        Babasının polis memuru olmasından dolayı silahlara büyük ilgi duyan Yusuf Özay, bir yıl önce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde kurulan atıcılık takımına girdi.

        Yusuf, 5-9 Nisan'da Mersin'de düzenlenen Havalı Silahlar Türkiye Şampiyonası'nda yıldız erkekler havalı tabanca kategorisinde birinci oldu ve aynı zamanda Türkiye rekoru kırdı.

        Başarılı sporcu, 12-17 Temmuz'da yine Mersin'de gerçekleştirilen Havalı Silahlar Emin Soysal Kupası'nda da yıldız erkekler havalı tabanca kategorisinde birinciliği elde etti.

        Yeni başarılar için antrenmanlarını sürdüren Yusuf, ay-yıldızlı formayı giyerek uluslararası şampiyonalarda madalya kazanmayı hedefliyor.

        Yusuf Özay, AA muhabirine, atıcılığın zevkli, eğlenceli ve sabır gerektiren bir spor olduğunu söyledi.

        Henüz daha yolun başında olduğunu ve yaklaşık bir senedir atıcılıkla ilgilendiğini ifade eden Yusuf, milli sporcular Yusuf Dikeç, Şevval İlayda Tarhan ve Adnan Efe Uçar'ı örnek aldığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

        "Bu sporu çok seviyorum. İleride Avrupa ve dünya şampiyonluğunu hedefliyorum. Çok çalışıyorum, haftada 4 gün antrenmanlar yaparak müsabakalara hazırlanıyorum. Çok eğlenceli bir spor. Benim gibi arkadaşlarıma bu sporu öneriyorum."

        Antrenör İbrahim Binbir ise Kilis'te atıcılığın yeni bir branş olduğunu, bu sporu daha geniş kitlelere tanıtmak ve yaygınlaştırmak için çaba gösterdiklerini söyledi.

        Binbir, öğrencisinin kısa sürede elde ettiği başarıdan dolayı yaşadığı sevinci dile getirerek, "Bir yıldır Yusuf Özay ile bu spora emek veriyoruz. Yusuf'un bu spora ilgisi çok fazla ve ileride büyük bir sporcu olacağından çok eminim." değerlendirmesinde bulundu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ticaret Bakanlığı'ndan ABD'nin tarifelerine yönelik açıklama
        Ticaret Bakanlığı'ndan ABD'nin tarifelerine yönelik açıklama
        Katili balkondan geldi! Cinayetin ayak sesleri sosyal medyada!
        Katili balkondan geldi! Cinayetin ayak sesleri sosyal medyada!
        Tarihe çimento bulaştı mı? 
        Tarihe çimento bulaştı mı? 
        Honda'dan Türkiye'ye yeniden yatırım kararı
        Honda'dan Türkiye'ye yeniden yatırım kararı
        "Bir hayali gerçeğe dönüştürdük!"
        "Bir hayali gerçeğe dönüştürdük!"
        “12 gün savaşı” Türkiye’ye ne anlatıyor? Türkiye hangi adımları atmalı?
        “12 gün savaşı” Türkiye’ye ne anlatıyor? Türkiye hangi adımları atmalı?
        "Tam bir fiyasko"
        "Tam bir fiyasko"
        TÜİK'ten 'suça sürüklenen çocuk' araştırması!
        TÜİK'ten 'suça sürüklenen çocuk' araştırması!
        Adını hatıra ormanı ile yaşatacak
        Adını hatıra ormanı ile yaşatacak
        Yunan yoğurdu
        Yunan yoğurdu
        Denizli'de vahşet! Karısı ve iki çocuğunu öldürdü!
        Denizli'de vahşet! Karısı ve iki çocuğunu öldürdü!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Hurdadan Van Gölü canavarı!
        Hurdadan Van Gölü canavarı!
        Gedson, Beşiktaş tarihine geçti!
        Gedson, Beşiktaş tarihine geçti!
        Türkiye'nin ilk kadın jandarma il komutanı, generalliğe terfi etti
        Türkiye'nin ilk kadın jandarma il komutanı, generalliğe terfi etti
        Dembélé de geldi
        Dembélé de geldi
        Kamu işçilerine son teklif
        Kamu işçilerine son teklif
        Yargıdan motokurye kararı
        Yargıdan motokurye kararı
        4 günlük çalışma sistemi işçiye de işverene de katkı sağlıyor
        4 günlük çalışma sistemi işçiye de işverene de katkı sağlıyor
        Güneş kremleri için 'hormon bozucu etki' uyarısı!
        Güneş kremleri için 'hormon bozucu etki' uyarısı!

        Benzer Haberler

        Kilis'e özgü "Zabaran" patlıcanının hasadına başlandı
        Kilis'e özgü "Zabaran" patlıcanının hasadına başlandı
        "Yapamazsın" diyenlere inat gülle atmada Türkiye şampiyonu oldu
        "Yapamazsın" diyenlere inat gülle atmada Türkiye şampiyonu oldu
        Kilis'te çocuklar "Ekranı Kapat, Çevreni Keşfet" projesinde bir araya geldi
        Kilis'te çocuklar "Ekranı Kapat, Çevreni Keşfet" projesinde bir araya geldi
        Kahvaltılık "Kilis toz zahteri" coğrafi işaret tescili aldı
        Kahvaltılık "Kilis toz zahteri" coğrafi işaret tescili aldı
        Kilis'te otomobille motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
        Kilis'te otomobille motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
        Kilis Milli Eğitim Müdürü Açıkgöz, görevine başladı
        Kilis Milli Eğitim Müdürü Açıkgöz, görevine başladı