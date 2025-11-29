Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kilis Haberleri

        Kilis'te 400 üniversite öğrencisi İŞKUR Gençlik Programı ile iş hayatına adım attı

        İBRAHİM ÖZCAN - Kilis 7 Aralık Üniversitesinde eğitim gören 400 öğrenci, üniversitedeki öğrencilerin akademik eğitimlerini sürdürürken aynı zamanda iş dünyasına adım atması için hayata geçirilen İŞKUR Gençlik Programı kapsamında mesaiye başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.11.2025 - 11:06 Güncelleme: 29.11.2025 - 11:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kilis'te 400 üniversite öğrencisi İŞKUR Gençlik Programı ile iş hayatına adım attı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        İBRAHİM ÖZCAN - Kilis 7 Aralık Üniversitesinde eğitim gören 400 öğrenci, üniversitedeki öğrencilerin akademik eğitimlerini sürdürürken aynı zamanda iş dünyasına adım atması için hayata geçirilen İŞKUR Gençlik Programı kapsamında mesaiye başladı.

        İŞKUR Gençlik Programı kapsamında kura sonucu başvuruları kabul edilen 400 öğrenci iş başı yaptı.

        Ders saatleri dışında belirlenen gün ve saatlerde üniversitenin farklı birimlerinde çalışan öğrenciler, bir yandan eğitimlerini kesintisiz sürdürürken diğer yandan harçlıklarını çıkaracak.

        Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Zekeriya Akman, AA muhabirine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulan İŞKUR Gençlik Programı kapsamında üniversite bünyesinde 400 öğrencinin işe alındığını söyledi.

        Öğrencilerin donanımlı bir şekilde üniversiteden mezun olması için çaba sarf ettiklerini belirten Akman "Öğrenciler haftanın 3 günü derslerinden arta kalan sürelerde çalışarak maddi kazanç elde ediyorlar ve öğrencilerimizin sigortaları da İŞKUR tarafından karşılanıyor. Bu sayede öğrencilerimiz üniversite içerisinde ihtiyaç hissedilen bölümlerde istihdam ediliyor." dedi.

        Program sayesinde öğrencilerin iş tecrübesi de kazandıklarını aktaran Akman, "Öğrenciler pratik hayata alışıyor, bu sayede teoriden pratiğe geçmiş oluyorlar. Aynı zamanda öğrencilerin üniversiteye karşı aidiyetlerinin de geliştiğini fark ediyorum." diye konuştu.

        "Hem aileme yük olmuyor hem de eğitimime devam ediyorum"

        Program kapsamında üniversitenin kütüphanesinde işe başlayan Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü öğrencisi Dilan Kocakaplan, ailesine yük olmadan eğitimini sürdürdüğünü belirtti.

        Kocakaplan, "Programın gelecekteki iş hayatıma deneyim olduğunu düşünüyorum. Maddi açıdan beni destekleyen bir program. Bu sayede çalışarak eğitim ihtiyaçlarımı karşılamış oluyorum." ifadelerini kullandı.

        Uygulama otelinde çalışan Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü öğrencisi Uğur Özcan ise boş zamanlarını çalışarak değerlendirdiğini ifade ederek, "Hem aileme yük olmuyor hem de eğitimime devam ediyorum." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Papa XIV. Leo Sultanahmet Camii'nde
        Papa XIV. Leo Sultanahmet Camii'nde
        İstenen ceza belli oldu... Dilruba'nın katili cinayeti anlattı!
        İstenen ceza belli oldu... Dilruba'nın katili cinayeti anlattı!
        "Kamu harcamalarında önemli bir disiplin sağladık"
        "Kamu harcamalarında önemli bir disiplin sağladık"
        Sergen Yalçın'ın Karagümrük 11'i netleşiyor!
        Sergen Yalçın'ın Karagümrük 11'i netleşiyor!
        5G'de yapay zekâ destekli müşteri deneyimi
        5G'de yapay zekâ destekli müşteri deneyimi
        Tedesco'nun derbi planı belli oluyor!
        Tedesco'nun derbi planı belli oluyor!
        Kuyumcuyu soydu 170 tane altın bilezik çaldı! Hırsız polis memuru çıktı!
        Kuyumcuyu soydu 170 tane altın bilezik çaldı! Hırsız polis memuru çıktı!
        Bilişsel gerileme direksiyon başında fark edilebilir
        Bilişsel gerileme direksiyon başında fark edilebilir
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        15 gün entübe kaldı! Zayıflama kahvesi kalbini durdurdu!
        15 gün entübe kaldı! Zayıflama kahvesi kalbini durdurdu!
        Emeklilik dilekçisini ne zaman vermeli
        Emeklilik dilekçisini ne zaman vermeli
        Damla Özüduru Babacan: Çocuklar beni prenses zannediyor
        Damla Özüduru Babacan: Çocuklar beni prenses zannediyor
        Bu çağın cesurları
        Bu çağın cesurları
        8 kent için kritik uyarı geldi! 4 bölgede sağanak!
        8 kent için kritik uyarı geldi! 4 bölgede sağanak!
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        En büyük güvence Okan Buruk!
        En büyük güvence Okan Buruk!
        "Çağla tostunu yesin"
        "Çağla tostunu yesin"
        Faiz, vade, kredi oranı etkiledi
        Faiz, vade, kredi oranı etkiledi
        Vücudu baştan sona yenileyen mucize besinler
        Vücudu baştan sona yenileyen mucize besinler
        Karadeniz'de tankerde patlama
        Karadeniz'de tankerde patlama

        Benzer Haberler

        Kilis Haydarlar Köyü'nde lojman ve taziye evi hizmete açıldı
        Kilis Haydarlar Köyü'nde lojman ve taziye evi hizmete açıldı
        Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Tancan, Kilis'te açılışa katıldı
        Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Tancan, Kilis'te açılışa katıldı
        Kilis'teki cinayetle ilgili gözaltına alınan karı koca tutuklandı
        Kilis'teki cinayetle ilgili gözaltına alınan karı koca tutuklandı
        Kilis'te silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti
        Kilis'te silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti
        Tartıştığı husumetlisini av tüfeği ile öldürdü
        Tartıştığı husumetlisini av tüfeği ile öldürdü
        Kilis'te bir kişinin tüfekle öldürülmesine ilişkin karı koca tutuklandı
        Kilis'te bir kişinin tüfekle öldürülmesine ilişkin karı koca tutuklandı