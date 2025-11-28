Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Tancan, Kilis'te açılışa katıldı

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tancan, inşa edilen lojman ve taziyeevinin yapımında emeği geçenlere teşekkür etti.

Kilis Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Bakan Yardımcısı Tancan, Musabeyli ilçesine bağlı Haydarlar köyünde İl Müftülüğü ve hayırseverlerin katkılarıyla inşa edilen lojman ve taziyeevinin açılışını yaptı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan, Kilis'te lojman ve taziyeevinin açılışına katıldı.

