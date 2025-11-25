Kilis'te uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı
Kilis'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Kilis'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışma başlattı.
Şüphelilerin ev ve eklentilerinde yapılan aramada, 658 sentetik hap ele geçirildi.
Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerden M.N.R. ve A.A. tutuklandı, diğer şüpheli hakkında ise adli işlem yapıldı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.