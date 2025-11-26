Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kilis Haberleri

        Kilis'te bir kişinin tüfekle öldürülmesine ilişkin karı koca tutuklandı

        Kilis'in Musabeyli ilçesinde dün bir kişinin öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan karı koca tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.11.2025 - 12:13 Güncelleme: 26.11.2025 - 12:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kilis'te bir kişinin tüfekle öldürülmesine ilişkin karı koca tutuklandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kilis'in Musabeyli ilçesinde dün bir kişinin öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan karı koca tutuklandı.

        İlçeye bağlı Topallar köyünde İbrahim Tilki'nin, dün zanlı Mehmet B. tarafından av tüfeğiyle öldürülmesiyle ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma sürüyor.

        Olayın ardından geniş çaplı çalışma başlatan jandarma ekipleri, zanlı Mehmet B'nin eşi Meryem B'yi de gözaltına aldı.

        İşlemleri tamamlanan karı koca, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Papa'nın ilk ziyaretini Türkiye'ye yapması anlamlı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Papa'nın ilk ziyaretini Türkiye'ye yapması anlamlı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Papa 14. Leo ile bir arada
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Papa 14. Leo ile bir arada
        Ayşe'nin katiliydi! Ejegül davasında avukatı çekildi!
        Ayşe'nin katiliydi! Ejegül davasında avukatı çekildi!
        Soğuk hava dalgası ülkemize geliyor!
        Soğuk hava dalgası ülkemize geliyor!
        Fenerbahçe ilk 8 aşkına Avrupa arenasında!
        Fenerbahçe ilk 8 aşkına Avrupa arenasında!
        Bakan Tunç ve AK Partili Güler'den 11.Yargı Paketi açıklaması
        Bakan Tunç ve AK Partili Güler'den 11.Yargı Paketi açıklaması
        İşçilerin kaldığı binaya kundaklama! Çarşaflarla kurtuldular
        İşçilerin kaldığı binaya kundaklama! Çarşaflarla kurtuldular
        F.Bahçe-G.Saray derbisinin hakemi belli oldu!
        F.Bahçe-G.Saray derbisinin hakemi belli oldu!
        Boşanma aşamasında... Engellemeye çalıştılar... Görenlerin kanı dondu!
        Boşanma aşamasında... Engellemeye çalıştılar... Görenlerin kanı dondu!
        Osimhen seferberliği!
        Osimhen seferberliği!
        Valilik inceleme başlattı! 3 kardeş tavuk yedi Neslinur öldü!
        Valilik inceleme başlattı! 3 kardeş tavuk yedi Neslinur öldü!
        Hong Kong'da yangın faciası!
        Hong Kong'da yangın faciası!
        42 milyon nüfusuyla dünyanın en kalabalık şehri oldu
        42 milyon nüfusuyla dünyanın en kalabalık şehri oldu
        Özbek'ten Fenerbahçe derbisi ve Ederson sözleri!
        Özbek'ten Fenerbahçe derbisi ve Ederson sözleri!
        "Dönebilirsiniz" mesajı verdi
        "Dönebilirsiniz" mesajı verdi
        'Aşk tuzağı' ile fahiş hesap! Son kadeh operasyonu!
        'Aşk tuzağı' ile fahiş hesap! Son kadeh operasyonu!
        Papa XIV. Leo neden İznik'e geliyor?
        Papa XIV. Leo neden İznik'e geliyor?
        Şöhret, müzisyenlerin ömrünü kısaltıyor
        Şöhret, müzisyenlerin ömrünü kısaltıyor
        Edebiyat ve sanat dünyasına damga vuran aşk hikayeleri
        Edebiyat ve sanat dünyasına damga vuran aşk hikayeleri
        Siber saldırılara önlem alınamıyor
        Siber saldırılara önlem alınamıyor

        Benzer Haberler

        Kilis'te silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti
        Kilis'te silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti
        Tartıştığı husumetlisini av tüfeği ile öldürdü
        Tartıştığı husumetlisini av tüfeği ile öldürdü
        Kilis'te çıkan tartışmada bir kişi tüfekle öldürüldü
        Kilis'te çıkan tartışmada bir kişi tüfekle öldürüldü
        Kilis'te uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı
        Kilis'te uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı
        Kilis'te uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı
        Kilis'te uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı
        Kilis'te "Çiftçiye Hayat Olsun" projesinde 10 bin fidan toprakla buluştu
        Kilis'te "Çiftçiye Hayat Olsun" projesinde 10 bin fidan toprakla buluştu