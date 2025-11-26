Kilis'te bir kişinin tüfekle öldürülmesine ilişkin karı koca tutuklandı
Kilis'in Musabeyli ilçesinde dün bir kişinin öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan karı koca tutuklandı.
Kilis'in Musabeyli ilçesinde dün bir kişinin öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan karı koca tutuklandı.
İlçeye bağlı Topallar köyünde İbrahim Tilki'nin, dün zanlı Mehmet B. tarafından av tüfeğiyle öldürülmesiyle ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma sürüyor.
Olayın ardından geniş çaplı çalışma başlatan jandarma ekipleri, zanlı Mehmet B'nin eşi Meryem B'yi de gözaltına aldı.
İşlemleri tamamlanan karı koca, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.