        Kilis'te çıkan tartışmada bir kişi tüfekle öldürüldü

        Kilis'te çıkan tartışmada bir kişi tüfekle öldürüldü

        Kilis'te bir zanlı tartıştığı kişiyi tüfekle vurarak öldürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.11.2025 - 12:13 Güncelleme: 26.11.2025 - 12:13
        Kilis'te çıkan tartışmada bir kişi tüfekle öldürüldü
        Kilis'te bir zanlı tartıştığı kişiyi tüfekle vurarak öldürdü.

        Musabeyli ilçesine bağlı Topallar köyünde İbrahim Tilki ile M.B. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.B, av tüfeğiyle İbrahim Tilki'ye ateş etti.

        Ağır yaralanan Tilki, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Kilis Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'nde kurtarılamadı.

        Cinayet zanlısı M.B, güvenlik güçlerince gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

