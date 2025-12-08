Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kilis Haberleri

        Kilis'te sis etkili oldu

        Kilis'te sis yaşamı olumsuz etkiledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.12.2025 - 12:34 Güncelleme: 08.12.2025 - 12:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kilis'te sis etkili oldu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kilis'te sis yaşamı olumsuz etkiledi.

        Kent merkezinde yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü.

        Sürücüler, araçlarının farlarını yakarak trafikte kontrollü ilerledi.

        Trafik ekipleri, sürücüleri dikkatli olmaları ve trafik kurallarına uymaları konusunda uyardı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Teklif istikrar ve refah bütçesidir"
        "Teklif istikrar ve refah bütçesidir"
        Adliye katibi zimmetine 6.5 milyon TL geçirdi!
        Adliye katibi zimmetine 6.5 milyon TL geçirdi!
        Uyuşturucu operasyonunda polise ateş açıldı!
        Uyuşturucu operasyonunda polise ateş açıldı!
        Almanya'da Türk kökenli ikinci belediye başkanı
        Almanya'da Türk kökenli ikinci belediye başkanı
        Otizmli çocukları derste iple bağladılar!
        Otizmli çocukları derste iple bağladılar!
        'Arnavutluk ordusu' dünyayı nasıl ele geçirdi?
        'Arnavutluk ordusu' dünyayı nasıl ele geçirdi?
        Eski eşiyle evli olan polisi aracıyla ezdi!
        Eski eşiyle evli olan polisi aracıyla ezdi!
        Bahis operasyonundaki 37 şüpheli adliyede!
        Bahis operasyonundaki 37 şüpheli adliyede!
        Yola çıkan kedi, kazaya neden oldu
        Yola çıkan kedi, kazaya neden oldu
        Cimbom, Monaco deplasmanında: Hedef ilk 8!
        Cimbom, Monaco deplasmanında: Hedef ilk 8!
        Şebnem, 18 yaşındaydı... Banyoya girdi çıkamadı!
        Şebnem, 18 yaşındaydı... Banyoya girdi çıkamadı!
        İşte Taste Atlas'a göre dünyanın en iyi yemekleri
        İşte Taste Atlas'a göre dünyanın en iyi yemekleri
        Reşit olduktan 3 gün sonra evlendi
        Reşit olduktan 3 gün sonra evlendi
        Pegasus, Çek Hava Yolları'nı satın alıyor
        Pegasus, Çek Hava Yolları'nı satın alıyor
        Beşiktaş'ın konuğu Gaziantep FK!
        Beşiktaş'ın konuğu Gaziantep FK!
        Bir babanın feryadı... "Oğlumun başını kesmişler!"
        Bir babanın feryadı... "Oğlumun başını kesmişler!"
        Müfettişler neden ek zam istiyor?
        Müfettişler neden ek zam istiyor?
        TL rasyosu mevduat faizine engel
        TL rasyosu mevduat faizine engel
        İstanbul'un ilçe isimleri nereden geliyor?
        İstanbul'un ilçe isimleri nereden geliyor?
        8-14 Aralık haftalık burç yorumları
        8-14 Aralık haftalık burç yorumları

        Benzer Haberler

        Kilis'te hijyen şartlarına aykırı üretim yapan işletmeye 105 bin TL ceza
        Kilis'te hijyen şartlarına aykırı üretim yapan işletmeye 105 bin TL ceza
        Kilis valiliğinden hijyenik olmayan işletmeye verilen cezaya ilişkin açıkla...
        Kilis valiliğinden hijyenik olmayan işletmeye verilen cezaya ilişkin açıkla...
        Kilis'in kurtuluşunun 104. yılı coşkuyla kutlandı
        Kilis'in kurtuluşunun 104. yılı coşkuyla kutlandı
        Kilis'in kurtuluşunun 104. yıl dönümü kutlandı
        Kilis'in kurtuluşunun 104. yıl dönümü kutlandı
        Otizmli Erdem, ahşap yakma sanatıyla yeteneğini görünür kıldı
        Otizmli Erdem, ahşap yakma sanatıyla yeteneğini görünür kıldı
        Kilis'te kurtuluş yürüyüşü düzenlendi
        Kilis'te kurtuluş yürüyüşü düzenlendi