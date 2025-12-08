Kilis'te sis etkili oldu
Kilis'te sis yaşamı olumsuz etkiledi.
Kilis'te sis yaşamı olumsuz etkiledi.
Kent merkezinde yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü.
Sürücüler, araçlarının farlarını yakarak trafikte kontrollü ilerledi.
Trafik ekipleri, sürücüleri dikkatli olmaları ve trafik kurallarına uymaları konusunda uyardı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.