        Kilis'te 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenler anıldı

        Kilis'te 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenler anıldı

        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Kilis'te, afette hayatını kaybedenler dualarla anıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2026 - 08:30 Güncelleme: 06.02.2026 - 08:30
        Hacı Mehmet Kazancıoğlu Camisi'nde sabah namazı sonrasında, depremlerde hayatını kaybedenler için Kuran-ı Kerim okundu ve dua edildi.

        Programa, Kilis Valisi Ömer Kalaylı, İl Müftüsü Alettin Bozkurt, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

        Etkinlik sonunda Türk Kızılay tarafından katılımcılara çorba ikram edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır.

