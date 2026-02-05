Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kilis Haberleri Haberleri

        Kilis Devlet Hastanesine "Anne Dostu Hastane" ünvanı

        Kilis Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi, Sağlık Bakanlığınca yapılan değerlendirme sonucu "Anne Dostu Hastane" ünvanı kazandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2026 - 15:33 Güncelleme: 05.02.2026 - 15:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kilis Devlet Hastanesine "Anne Dostu Hastane" ünvanı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kilis Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi, Sağlık Bakanlığınca yapılan değerlendirme sonucu "Anne Dostu Hastane" ünvanı kazandı.

        Başhekimlikten yapılan açıklamaya göre, Sağlık Bakanlığınca anne adaylarının gebelik, doğum ve doğum sonrası süreçlerde güvenli, mahremiyete ve kanıta dayalı sağlık hizmetlerine erişimi, normal doğumun desteklenmesi, anne ve bebek sağlığını önceleyen uygulamalar ile hasta güvenliği kriterleri kapsamlı şekilde incelendi.

        Yapılan değerlendirmeler sonucu Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesinin tüm standartları başarıyla karşıladığı tespit edildi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi Başhekimi Fazıl Arısoy, Anne Dostu Hastane ünvanının anne ve bebek sağlığını önceleyen nitelikli ve güvenli sağlık hizmetlerinin önemli bir göstergesi olduğunu belirtti.

        Hastanenin 2026 yılında bu ünvanı alan ilk sağlık tesisi olduğunu ifade eden Arısoy, "Anne ve bebek sağlığını esas alan uygulamaları il genelinde sürdürmeye devam edeceğiz." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        7 yaşındaki Elanur'u babası taşıdı! Küçük tabuttaki en büyük acı!
        7 yaşındaki Elanur'u babası taşıdı! Küçük tabuttaki en büyük acı!
        Çeşme'de sel! Yollar göle döndü, denize çamurlu su aktı!
        Çeşme'de sel! Yollar göle döndü, denize çamurlu su aktı!
        Starmer Mandelson'ı büyükelçi olarak atadığı için özür diledi
        Starmer Mandelson'ı büyükelçi olarak atadığı için özür diledi
        Galatasaray, Sacha Boey ile anlaştı!
        Galatasaray, Sacha Boey ile anlaştı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hem ABD hem İran'la görüşüyoruz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hem ABD hem İran'la görüşüyoruz
        Dış basında N'Golo Kante yankıları!
        Dış basında N'Golo Kante yankıları!
        Serveti 800 milyar doları aştı
        Serveti 800 milyar doları aştı
        Bakımevinde kendisini ateşe verdi! "Üzerine dök, yak, kurtul" iddiası!
        Bakımevinde kendisini ateşe verdi! "Üzerine dök, yak, kurtul" iddiası!
        Türkiye Petrolleri ile Chevron arasında önemli anlaşma
        Türkiye Petrolleri ile Chevron arasında önemli anlaşma
        Kaybolduktan 8 gün sonra cesedi bulunmuştu! İşte Elif'in otopsi raporu!
        Kaybolduktan 8 gün sonra cesedi bulunmuştu! İşte Elif'in otopsi raporu!
        "Birçok sektörümüzün rekabet gücü zayıfladı"
        "Birçok sektörümüzün rekabet gücü zayıfladı"
        "Çıkar silahı sık lan şuna" Lüks araçtan indiler feci biçimde dövdüler!
        "Çıkar silahı sık lan şuna" Lüks araçtan indiler feci biçimde dövdüler!
        "Namazlı, abdestli, mütevazı çocuk"
        "Namazlı, abdestli, mütevazı çocuk"
        "Taksi beni sevmiyor" diyerek saldırmış!
        "Taksi beni sevmiyor" diyerek saldırmış!
        Böbrekleri ne temizler?
        Böbrekleri ne temizler?
        "Podcast" kültürü nasıl başladı?
        "Podcast" kültürü nasıl başladı?
        BYD yatırımında son durum ne?
        BYD yatırımında son durum ne?
        Futbolda bahis ve şike iddianamesi!
        Futbolda bahis ve şike iddianamesi!
        Murillo bitti bitiyor!
        Murillo bitti bitiyor!
        "Erken büyümüş bir karakter"
        "Erken büyümüş bir karakter"

        Benzer Haberler

        6 Şubat depremlerinin 3'üncü yılında AK Parti heyeti Kilis'te
        6 Şubat depremlerinin 3'üncü yılında AK Parti heyeti Kilis'te
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Tuncer, Kilis'te konuştu:
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Tuncer, Kilis'te konuştu:
        Kilis Belediye Başkanı Bilecen: "Yatay mimariyi esas alacağız"
        Kilis Belediye Başkanı Bilecen: "Yatay mimariyi esas alacağız"
        Rakka ve Deyrizor terörden arındırıldı, Suriyelilerin dönüşleri arttı
        Rakka ve Deyrizor terörden arındırıldı, Suriyelilerin dönüşleri arttı
        Jandarmadan öğrencilere trafik eğitimi
        Jandarmadan öğrencilere trafik eğitimi
        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN ÜÇÜNCÜ YILI - Kilis'te depremde zarar gören tarihi ya...
        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN ÜÇÜNCÜ YILI - Kilis'te depremde zarar gören tarihi ya...