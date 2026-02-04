Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kilis Haberleri Haberleri

        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN ÜÇÜNCÜ YILI - Kilis'te depremde zarar gören tarihi yapıların restorasyonu sürüyor

        İBRAHİM ÖZCAN - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde Kilis'te hasar gören 22 tarihi yapıdan 6'sında restorasyon ve güçlendirme çalışmaları tamamlanırken, diğerlerinin sene sonuna kadar bitirilmesi hedefleniyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.02.2026 - 11:14 Güncelleme: 04.02.2026 - 11:14
        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN ÜÇÜNCÜ YILI - Kilis'te depremde zarar gören tarihi yapıların restorasyonu sürüyor
        İBRAHİM ÖZCAN - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde Kilis'te hasar gören 22 tarihi yapıdan 6'sında restorasyon ve güçlendirme çalışmaları tamamlanırken, diğerlerinin sene sonuna kadar bitirilmesi hedefleniyor.

        Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Vakıflar Genel Müdürlüğü koordinasyonunda depremden kısa süre sonra başlatılan çalışmalar, yapıların özgün kimliğinin korunarak depreme dayanıklı hale getirilmesi amacıyla devam ediyor.

        Gaziantep Vakıflar Bölge Müdürü Erdoğan Tunç, AA muhabirine, depremlerde Kilis'teki 22 tarihi yapının hasar aldığını söyledi.

        Onarım sürecinde tarihi yapıların dokusunun korunduğunu belirten Tunç, "Burada öncelikli olarak eserlerin statik güçlendirmeleri anlamında çalışmalar yürütüldü. Sürekli zıvana, sürekli kenet ve gergi sistemleriyle eserler daha güvenli hale getirilerek gelecek nesillere aktarılması noktasında gayret sarf edildi." dedi.

        Eserlerdeki onarım çalışmalarının sürdüğünü ifade eden Tunç, şunları kaydetti:

        "6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından 1'i çeşme, 5'i cami olmak üzere 6 eserimizin restorasyon çalışmaları tamamlanarak hizmete açıldı. Şu anda da Ramazan Bayramı'na kadar restorasyon çalışmalarını bitirmeyi hedeflediğimiz camilerimiz bulunmakta. 2026 yılı içerisinde de tüm eserlerimizi restorasyon çalışmasını bitirerek hizmete açmayı hedeflemekteyiz."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

