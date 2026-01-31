Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Tarıkdaroğlu Kilis'te ziyaretlerde bulundu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Zafer Tarıkdaroğlu, Kilis'te çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.



Vali Ömer Kalaylı'yı makamında ziyaret eden Tarıkdaroğlu, 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerin ardından kentte yürütülen çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulundu.



Daha sonra Huzur Konağı ve AK Parti İl Başkanı Serhan Diyarbakırlı ve partililerle bir araya gelen Tarıkdaroğlu, Kilis'te bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.



"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremlerin milletin duyarlılığı ile asrın dayanışmasına dönüştüğünü hatırlatan Tarıkdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde devletin depremden hemen sonra sahada yer aldığını ve Kilis başta olmak üzere depremden etkilenen illerin hiçbir zaman yalnız bırakılmadığını belirtti.



2025 yılının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Aile Yılı ilan edildiğini hatırlatan Tarıkdaroğlu, şöyle konuştu:



"Kilis özelinde Aile Yılı kapsamında birçok etkinlik yapıldı. Evlilik kredisinden Kilis'te 343 başvuru yapıldı ve 258 çifte eğitim verildi. Bugüne kadar 98 çiftimize evlilik kredisi ödemeleri yapılmış durumda. Yine Aile Yılı dolayısıyla yeni doğan bin 912 çocuk için bin 870 annemize bugüne kadar 26 milyon doğum yardımı ücreti ödendi."



Bakan Yardımcısı Tarıkdaroğlu, kentteki temasları kapsamında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı merkezleri de ziyaret etti.​​​​​​​



