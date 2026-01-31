Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kilis Haberleri Haberleri

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Tarıkdaroğlu Kilis'te ziyaretlerde bulundu

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Zafer Tarıkdaroğlu, Kilis'te çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.01.2026 - 14:32 Güncelleme: 31.01.2026 - 14:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Tarıkdaroğlu Kilis'te ziyaretlerde bulundu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Zafer Tarıkdaroğlu, Kilis'te çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

        Vali Ömer Kalaylı'yı makamında ziyaret eden Tarıkdaroğlu, 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerin ardından kentte yürütülen çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulundu.

        Daha sonra Huzur Konağı ve AK Parti İl Başkanı Serhan Diyarbakırlı ve partililerle bir araya gelen Tarıkdaroğlu, Kilis'te bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

        "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremlerin milletin duyarlılığı ile asrın dayanışmasına dönüştüğünü hatırlatan Tarıkdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde devletin depremden hemen sonra sahada yer aldığını ve Kilis başta olmak üzere depremden etkilenen illerin hiçbir zaman yalnız bırakılmadığını belirtti.

        2025 yılının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Aile Yılı ilan edildiğini hatırlatan Tarıkdaroğlu, şöyle konuştu:

        "Kilis özelinde Aile Yılı kapsamında birçok etkinlik yapıldı. Evlilik kredisinden Kilis'te 343 başvuru yapıldı ve 258 çifte eğitim verildi. Bugüne kadar 98 çiftimize evlilik kredisi ödemeleri yapılmış durumda. Yine Aile Yılı dolayısıyla yeni doğan bin 912 çocuk için bin 870 annemize bugüne kadar 26 milyon doğum yardımı ücreti ödendi."

        Bakan Yardımcısı Tarıkdaroğlu, kentteki temasları kapsamında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı merkezleri de ziyaret etti.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Sesi duyan yakınları balkona koştu! Acı manzara
        Sesi duyan yakınları balkona koştu! Acı manzara
        Gözaltına alındılar
        Gözaltına alındılar
        Tarihi düşüşte 7 trilyon dolar silindi
        Tarihi düşüşte 7 trilyon dolar silindi
        Lookman'dan kötü haber!
        Lookman'dan kötü haber!
        Araç servisinden akıl almaz dolandırıcılık!
        Araç servisinden akıl almaz dolandırıcılık!
        Umut Bulut, HT Spor'da Juventus'a attığı golü anlattı
        Umut Bulut, HT Spor'da Juventus'a attığı golü anlattı
        51 tatilci telesiyejde mahsur kaldı!
        51 tatilci telesiyejde mahsur kaldı!
        Beşiktaş'ın Konyaspor 11'i
        Beşiktaş'ın Konyaspor 11'i
        İran ordusu: Elimiz tetikte
        İran ordusu: Elimiz tetikte
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        "İlişkimiz devlet dairesi gibi"
        "İlişkimiz devlet dairesi gibi"
        Çok dikkatlilerin çözebildiği 8 bilmece!
        Çok dikkatlilerin çözebildiği 8 bilmece!
        En düşük emekli aylığı farkının ödeneceği tarih belli oldu
        En düşük emekli aylığı farkının ödeneceği tarih belli oldu
        Fatih Ürek, hayatını kaybetti
        Fatih Ürek, hayatını kaybetti
        Feryadı duyuldu! Eşini darbedip, eşyalarını kıran şüpheli tutuklandı
        Feryadı duyuldu! Eşini darbedip, eşyalarını kıran şüpheli tutuklandı
        18 il için sarı kod! Sağanak yağmur, kar yağışı
        18 il için sarı kod! Sağanak yağmur, kar yağışı
        CANLI | F.Bahçe'de Divan toplandı!
        CANLI | F.Bahçe'de Divan toplandı!
        Bardakla darp edildi! Gözünü kaybetti
        Bardakla darp edildi! Gözünü kaybetti
        Alın teri mi, soyadı mı?
        Alın teri mi, soyadı mı?
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Kilis'te jandarmadan Kızılay'ın kan bağışı kampanyasına destek
        Kilis'te jandarmadan Kızılay'ın kan bağışı kampanyasına destek
        Kilis'te sağanak yağış etkili oluyor
        Kilis'te sağanak yağış etkili oluyor
        Başkan Bilecen: "Hafif raylı sistem Kilis'e geliyor"
        Başkan Bilecen: "Hafif raylı sistem Kilis'e geliyor"
        Kilis'te düzenlenen kan bağışı kampanyasına jandarmadan destek
        Kilis'te düzenlenen kan bağışı kampanyasına jandarmadan destek
        Kilis'te bir tatlıcı yardım bahanesiyle 25 bin TL dolandırıldı
        Kilis'te bir tatlıcı yardım bahanesiyle 25 bin TL dolandırıldı
        Kilis'te Akdeniz çam kabuk böceğine karşı biyoteknik mücadele
        Kilis'te Akdeniz çam kabuk böceğine karşı biyoteknik mücadele