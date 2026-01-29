Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kilis Haberleri Haberleri

        Kilis'te düzenlenen kan bağışı kampanyasına jandarmadan destek

        Kilis'te düzenlenen kan bağışı kampanyasına jandarma ekipleri de destek verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.01.2026 - 14:56 Güncelleme: 29.01.2026 - 15:00
        Kilis'te düzenlenen kan bağışı kampanyasına jandarmadan destek
        Kilis'te düzenlenen kan bağışı kampanyasına jandarma ekipleri de destek verdi.

        Musabeyli İlçe Jandarma Komutanlığı bahçesinde konuşlanan Kızılay kan alma aracına gelen jandarma personeli, "Birbirimize candan bağlıyız" sloganıyla düzenlenen kampanya kapsamında kan bağışı yaptı.

        Kampanyayla hem toplumsal farkındalık oluşturulması hem de kan ihtiyacına dikkat çekilmesi amaçlanıyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

