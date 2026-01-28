Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kilis Haberleri Haberleri

        Araban'da taşkınların önlenmesi için ıslah çalışması sürüyor

        Gaziantep'in Araban ilçesinde tarım arazilerini sel taşkınlarından korumak amacıyla Araban Belediyesince başlatılan ıslah çalışmaları sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.01.2026 - 15:10 Güncelleme: 28.01.2026 - 15:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        Araban'da taşkınların önlenmesi için ıslah çalışması sürüyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Gaziantep'in Araban ilçesinde tarım arazilerini sel taşkınlarından korumak amacıyla Araban Belediyesince başlatılan ıslah çalışmaları sürüyor.


        Araban Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, "İlçe genelinde gece yağmaya başlayan ve sabah saatlerinde de etkisini sürdüren sağanak yağışlarının ilçeye bağlı kırsal Muratlı Mahallesi bölgesinde geçen dere yatağının dolup tarım arazilerine zarar vermemesi için Araban Belediyesi ekiplerince ıslah çalışması başlatıldı." denildi.

        Dere yatağının ilçe geneline yağan yağmur sularının taşmasını önlemek amacıyla ekiplerin çalışmalarının aralıksız devam ettiği belirtildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        10 yıl önce bir kadını daha öldürmüş! Üç yılda 2 kadını boğdu!
        10 yıl önce bir kadını daha öldürmüş! Üç yılda 2 kadını boğdu!
        Bakan Fidan Al Jazeera'ye konuştu
        Bakan Fidan Al Jazeera'ye konuştu
        Altını aldı havaya ateş açarak kaçtı! Polis onu arıyor!
        Altını aldı havaya ateş açarak kaçtı! Polis onu arıyor!
        Osimhen, rekor için sahaya çıkacak!
        Osimhen, rekor için sahaya çıkacak!
        “Senin telefonundan görüştüm, iz kalır!”
        “Senin telefonundan görüştüm, iz kalır!”
        Fed'in faiz kararı ne olur? Altında gidişat nereye?
        Fed'in faiz kararı ne olur? Altında gidişat nereye?
        F.Bahçe'ye Kante müjdesi!
        F.Bahçe'ye Kante müjdesi!
        Çiçek yüzünden kadın ortağını dövdü! Tahliye edildi!
        Çiçek yüzünden kadın ortağını dövdü! Tahliye edildi!
        Hartman ve Tsimikas hamlesi!
        Hartman ve Tsimikas hamlesi!
        Kırmızı bültenle aranan 13 suçlu Türkiye'ye getirildi
        Kırmızı bültenle aranan 13 suçlu Türkiye'ye getirildi
        Zafer gecesi olsun!
        Zafer gecesi olsun!
        3 çocuğunu öldüren babaya hakimden büyük tepki!
        3 çocuğunu öldüren babaya hakimden büyük tepki!
        Doğru cevabı bakın neymiş!
        Doğru cevabı bakın neymiş!
        New York buz kesti
        New York buz kesti
        Süper Lig'de imza şov: Transferler açıklandı!
        Süper Lig'de imza şov: Transferler açıklandı!
        Bölünmüş yollar 30 bin kilometreye ulaştı
        Bölünmüş yollar 30 bin kilometreye ulaştı
        Aziz İhsan Aktaş davası devam ediyor
        Aziz İhsan Aktaş davası devam ediyor
        Yasak aşk vahşetinde anne ile oğlunun ifadesi çelişti! Üçü de tutuklandı!
        Yasak aşk vahşetinde anne ile oğlunun ifadesi çelişti! Üçü de tutuklandı!
        Politico: Fico Trump'ın ruh hali karşısında şoke oldu
        Politico: Fico Trump'ın ruh hali karşısında şoke oldu
        Amy Winehouse'un ikonik bale pabuçları Türk koleksiyonerde
        Amy Winehouse'un ikonik bale pabuçları Türk koleksiyonerde

        Benzer Haberler

        Kilis'te inşa edilecek konutların hak sahipleri kurayla belirlendi
        Kilis'te inşa edilecek konutların hak sahipleri kurayla belirlendi
        Kilis'te 1170 sosyal konutun kura çekilişi yapıldı
        Kilis'te 1170 sosyal konutun kura çekilişi yapıldı
        Yüzyılın Konut Projesi kapsamında Kilis'te inşa edilecek konutların hak sah...
        Yüzyılın Konut Projesi kapsamında Kilis'te inşa edilecek konutların hak sah...
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zorlu, Kilis Valiliğini ziyaret etti
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zorlu, Kilis Valiliğini ziyaret etti
        AK Parti'li Zorlu, Kilis Valiliği'ni ziyaret etti
        AK Parti'li Zorlu, Kilis Valiliği'ni ziyaret etti
        AK Parti heyetinden Suriye ziyareti öncesi Vali Kalaylı'ya ziyaret
        AK Parti heyetinden Suriye ziyareti öncesi Vali Kalaylı'ya ziyaret