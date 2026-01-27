Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kilis Haberleri Haberleri

        Yüzyılın Konut Projesi kapsamında Kilis'te inşa edilecek konutların hak sahipleri kurayla belirlendi

        Kilis'te, Yüzyılın Konut Projesi kapsamında inşa edilecek bin 170 konutun hak sahibi, çekilen kurayla belirlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.01.2026 - 14:57 Güncelleme: 27.01.2026 - 14:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yüzyılın Konut Projesi kapsamında Kilis'te inşa edilecek konutların hak sahipleri kurayla belirlendi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kilis'te, Yüzyılın Konut Projesi kapsamında inşa edilecek bin 170 konutun hak sahibi, çekilen kurayla belirlendi.

        Vali Ömer Kalaylı, Kilis 7 Aralık Üniversitesi Konferans Salonu'ndaki törende yaptığı konuşmada, konutların hak sahiplerine hayırlı olmasını diledi.

        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen illerde büyük bir konut seferberliği başlatıldığını anımsatan Kalaylı, şöyle konuştu:

        "İnsan odaklı yönetim anlayışıyla güvenli, sağlıklı ve huzurlu yuvalar inşa etmek, vatandaşımıza karşı en temel sorumluluklarımızdandır. İşte bugün çekilecek bu kuralar, bu anlayışın ve sorumluluğun en açık göstergesidir. Özellikle asrın felaketi olarak kabul edilen ve 11 ilimizi etkisi altına alan 6 Şubat depremlerinin ardından devletimizin ortaya koyduğu kararlılık ve hız, tüm dünyaya örnek olacak niteliktedir. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Sayın Bakanımız Murat Kurum'un koordinasyonunda yürütülen çalışmalarla bugüne kadar 455 binden fazla deprem konutu tamamlanarak hak sahibi vatandaşlarımıza teslim edilmiştir."

        Sosyal konut projesinin, gençlere, emeklilere ve dar gelirli vatandaşlara evden öte bir yuva olacağını dile getiren Kalaylı, "Kilis'imizin dokusuna uygun, dayanıklı, modern ve çevreci yapılarla hemşerilerimizin huzurla yaşayacağı yeni yaşam alanları oluşturulacaktır. Bu büyük vizyonun hayata geçirilmesinde emeği geçen başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere tüm ilgililere şükranlarımı sunuyorum." diye konuştu.

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürü Murat Oral da Cumhuriyet tarihinin en büyük konut hamlesi olan 500 bin sosyal konut projesinin Kilis etabının kura heyecanını yaşadığını ifade etti.

        500 bin sosyal konut projesinin şehirlerin çehresini değiştirdiğini dile getiren Oral, "Bugün Kilis'te çekeceğimiz bu kurallar, sadece bir ismin listeden çıkması değildir. Bu kuralar devletimizin şefkat elinin, vatandaşımızın omzunda olduğunun da bir göstergesidir. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum'un gece gündüz demeden bizzat takip ettiği, TOKİ başkanımızın büyük gayretle yürüttüğü 500 bin konutluk proje, şehirlerimizin çehresini değiştiriyor. Kilisli kardeşlerimiz modern, güvenli, parklarıyla ve sosyal donatılarıyla ferah yuvalarına kavuşuyor. TOKİ'nin Kilis'te hayata geçirdiği bu projeyle şehrimiz yenilenirken şehirlerimizin sosyal dokusuda güçleniyor." ifadelerini kullandı.

        Konuşmaların ardından çekilen kuralarla hak sahipleri belirlendi.

        Programa, 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Zekeriya Akman, AK Parti İl Başkanı Serhan Diyarbakırlı, MHP İl Başkanı İbrahim Halil Yılmaz, vatandaşlar ve diğer ilgililer katıldı.






        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Uzmanı o soruya yanıt verdi... İstanbul'a kar yağacak mı?
        Uzmanı o soruya yanıt verdi... İstanbul'a kar yağacak mı?
        Dehşet sözler: "Kafasına ütüyle vurdum, bıçakladım!"
        Dehşet sözler: "Kafasına ütüyle vurdum, bıçakladım!"
        Aziz İhsan Aktaş davası başladı
        Aziz İhsan Aktaş davası başladı
        Süper Lig'de imza şov: Transferler açıklandı!
        Süper Lig'de imza şov: Transferler açıklandı!
        Sürüden ayrılan penguen markaları da etkisi altına aldı
        Sürüden ayrılan penguen markaları da etkisi altına aldı
        Yıllar sonra aynı kaderi paylaştı
        Yıllar sonra aynı kaderi paylaştı
        Terör örgütü YPG'nin tünel ağı!
        Terör örgütü YPG'nin tünel ağı!
        Beşiktaş, Yasin Özcan'ı açıkladı: İstanbul'a geliyor!
        Beşiktaş, Yasin Özcan'ı açıkladı: İstanbul'a geliyor!
        Galatasaray, Devler Ligi'nde ilk 16 peşinde!
        Galatasaray, Devler Ligi'nde ilk 16 peşinde!
        Google 68 milyon dolar ödeyecek!
        Google 68 milyon dolar ödeyecek!
        Bir şehrin son günü nasıl geçti?
        Bir şehrin son günü nasıl geçti?
        "Hayatı tek bir disiplinden okumuyoruz"
        "Hayatı tek bir disiplinden okumuyoruz"
        Sağlık görevlileri kaza yaptı! Acı haber geldi!
        Sağlık görevlileri kaza yaptı! Acı haber geldi!
        Türkiye elektrikli araçta basamak atladı
        Türkiye elektrikli araçta basamak atladı
        Neden bütün uçaklar beyazdır?
        Neden bütün uçaklar beyazdır?
        "Bu takımda hiç umut yok!"
        "Bu takımda hiç umut yok!"
        ABD'de "tarihi" kar fırtınası sürüyor!
        ABD'de "tarihi" kar fırtınası sürüyor!
        Kar ve tipinin içinde... Tam 348 kilo buldular!
        Kar ve tipinin içinde... Tam 348 kilo buldular!
        "Kimseyle bir husumetim yok" Ekmek teknesine kurşun yağmuru!
        "Kimseyle bir husumetim yok" Ekmek teknesine kurşun yağmuru!
        Çin'de siyasi deprem: En üst düzey iki general görevden alındı
        Çin'de siyasi deprem: En üst düzey iki general görevden alındı

        Benzer Haberler

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zorlu, Kilis Valiliğini ziyaret etti
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zorlu, Kilis Valiliğini ziyaret etti
        AK Parti'li Zorlu, Kilis Valiliği'ni ziyaret etti
        AK Parti'li Zorlu, Kilis Valiliği'ni ziyaret etti
        AK Parti heyetinden Suriye ziyareti öncesi Vali Kalaylı'ya ziyaret
        AK Parti heyetinden Suriye ziyareti öncesi Vali Kalaylı'ya ziyaret
        Kilis'in asırlık lezzeti zahter, kahvaltı sofralarının şifa deposu
        Kilis'in asırlık lezzeti zahter, kahvaltı sofralarının şifa deposu
        Kilis'in vazgeçilmez lezzeti coğrafi işaretli 'Kilis tava' Yıllardır sofral...
        Kilis'in vazgeçilmez lezzeti coğrafi işaretli 'Kilis tava' Yıllardır sofral...
        Kilis'te kar yağışı etkili oluyor
        Kilis'te kar yağışı etkili oluyor