Kilis'te telefonda anlattığı Heimlich manevrasıyla hayat kurtaran sağlık personeli ödüllendirildi

Kilis'te uykuda kusarken boğulma tehlikesi geçiren 3 yaşındaki çocuğun annesine telefonda Heimlich manevrasını anlatan ve çocuğun yeniden hayata tutunmasını sağlayan 112 Acil Çağrı Merkezi personeli İlknur Bolkan, başarılarından dolayı teşekkür belgesiyle ödüllendirildi.





Bolkan'ı makamında ağırlayan İl Sağlık Müdürü Kadir Söylemez, yaptığı açıklamada çocuğun yeniden hayata tutunmasında emeğe geçenlere teşekkür etti.



Söylemez, şunları kaydetti:





"Bir personelin görevini heyecanla, bilinçli, profesyonel yapması bu kadar önemli ve kıymetli. Küçük bir müdahale, bir hayata nefes olabiliyor. Personelimiz İlknur hanıma özverili çalışmalarından ötürü teşekkür ediyorum. Kendisini yürekten kutluyorum." dedi



Görevini yapmanın mutluluğunu yaşadığını dile getiren Bolkan ise "İlk yardımı her vatandaş bilmelidir. Çünkü ilk yardım hayat kurtarır. Bende burada görevimi yapmış oldum." ifadesini kullandı.



Konuşmanın ardından Söylemez, İlknur Bolkan'a teşekkür belgesini takdim etti.





















