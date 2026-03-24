Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kilis Haberleri Haberleri

        Kilis'te telefonda anlattığı Heimlich manevrasıyla hayat kurtaran sağlık personeli ödüllendirildi

        Kilis'te uykuda kusarken boğulma tehlikesi geçiren 3 yaşındaki çocuğun annesine telefonda Heimlich manevrasını anlatan ve çocuğun yeniden hayata tutunmasını sağlayan 112 Acil Çağrı Merkezi personeli İlknur Bolkan, başarılarından dolayı teşekkür belgesiyle ödüllendirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.03.2026 - 14:34 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kilis'te telefonda anlattığı Heimlich manevrasıyla hayat kurtaran sağlık personeli ödüllendirildi

        Kilis'te uykuda kusarken boğulma tehlikesi geçiren 3 yaşındaki çocuğun annesine telefonda Heimlich manevrasını anlatan ve çocuğun yeniden hayata tutunmasını sağlayan 112 Acil Çağrı Merkezi personeli İlknur Bolkan, başarılarından dolayı teşekkür belgesiyle ödüllendirildi.


        Bolkan'ı makamında ağırlayan İl Sağlık Müdürü Kadir Söylemez, yaptığı açıklamada çocuğun yeniden hayata tutunmasında emeğe geçenlere teşekkür etti.

        Söylemez, şunları kaydetti:


        "Bir personelin görevini heyecanla, bilinçli, profesyonel yapması bu kadar önemli ve kıymetli. Küçük bir müdahale, bir hayata nefes olabiliyor. Personelimiz İlknur hanıma özverili çalışmalarından ötürü teşekkür ediyorum. Kendisini yürekten kutluyorum." dedi

        Görevini yapmanın mutluluğunu yaşadığını dile getiren Bolkan ise "İlk yardımı her vatandaş bilmelidir. Çünkü ilk yardım hayat kurtarır. Bende burada görevimi yapmış oldum." ifadesini kullandı.

        Konuşmanın ardından Söylemez, İlknur Bolkan'a teşekkür belgesini takdim etti.










        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
