Kilis'te "Eğitime Bütüncül Bakış Çalıştayı" düzenlendi
Kilis İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile 7 Aralık Üniversitesi iş birliğinde "Eğitime Bütüncül Bakış Çalıştayı" düzenlendi.
7 Aralık Üniversitesi konferans salonunda gerçekleştirilen çalıştayın açılışında konuşan İl Milli Eğitim Müdürü İbrahim Açıkgöz, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin bilgiyi değerler ve becerilerle bütünleştirerek eğitim anlayışına kapsamlı bir bakış kazandıran güçlü bir yaklaşım olduğunu ifade etti.
Açıkgöz, modelin düşünen, üreten, sorgulayan ve milli-manevi değerlere bağlı bireyler yetiştirmeyi hedeflediğini belirtti.
7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Zekeriya Akman da çalıştayda emeği geçenlere teşekkür etti.
Programa, Kilis Vali Yardımcısı Yusuf Durani Dinç'in yanı sıra akademisyenler, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.
Yarın da devam edecek çalıştayın çıktılarının raporlaştırılarak kamuoyuyla paylaşılması planlanıyor.
