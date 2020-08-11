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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

7 Aralık Üniversitesi Butik Zeytinyağı üretecek

İHA

Kilis 7 Aralık Üniversitesi, "butik zeytinyağı" üretimi için "Organik Zeytinyağı Üretiminde Kapasite Arttırım Modelinin Oluşturulması" başlıklı bir proje protokolü imzaladı.

7 Aralık Üniversitesi Butik Zeytinyağı üretecek

Kilis 7 Aralık Üniversitesi, “butik zeytinyağı” üretimi için “Organik Zeytinyağı Üretiminde Kapasite Arttırım Modelinin Oluşturulması” başlıklı bir proje protokolü imzaladı.
Kilis Valiliğinin de desteklediği projeyi 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun ve Kilis Organik Zeytin Üreticileri Birliği Başkanı Mustafa Polat imzaladı.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı bünyesinde gerçekleştirilecek projeye göre 7 Aralık Üniversitesi Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından üreticilere eğitim verilmesi, organik zeytinciliğin özendirilmesine ve Kilis yağlık zeytinyağında verimin yükseltilmesine yönelik çalışmaların yapılması, Kilis'te oluşturulacak örnek uygulama bahçelerinde üretilecek zeytinlerden yüksek polifenollü zeytinyağı üretmek için üretim yapılması amaçlanıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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