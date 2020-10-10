Kilis'te çürük binaya gece yıkımı

Yaşlı Ermeni kadın Azerbaycan askerine öyle bir şey dedi ki!

Kilis'teki tarihi Kadı cami arkasında yaklaşık 40 yıldır inşaat halinde bulunan ve görüntü kirliliğine neden olan binanın yıkımına başlandı.

Kilis Belediyesi tarafından Kadı Camii arkasında bulunan ve 40 yıldır yarım inşaat halinde bulunan bina mülk sahiplerinden satın alınmıştı. Kentte görüntü kirliliğine yol açması nedeniyle tartışma konusu olan bina satın alındıktan sonra ise yıkılması kararı alındı. Yıkım ihalesini alan firma Kilis'e gelerek binayı yıkmaya başladı. Vince bağlanan bina kolonları, işçiler tarafından kesildikten sonra vinç yardımıyla kesilen bölümler, kamyonlara yüklenerek götürülüyor.Binanın yıkım işlemi, gece saat 21.00 ile 06.00 sıralarında Cumhuriyet Caddesi trafiğe kapatılarak, güvenlik önlemi alındıktan sonra gerçekleştiriliyor. 15 gün sürmesi planlanan yıkım işleminin ardından Kilis Belediyesi tarafından sosyal tesis yapılacağı bildirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.