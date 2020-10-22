Yeni seçilen belediye başkanını ilk olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan kutladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kilis Belediye Başkanlığı görevine seçilen Servet Ramazan’ı telefon ile arayarak, görevinde başarılar diledi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki, Kilis Belediye Başkanlığına seçilen Servet Ramazan’ı ziyaret etti. Ziyaret esnasında Özhaseki, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı telefonla aradıktan sonra telefonu Belediye Başkanlığına seçilen Servet Ramazan’a verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başkan Ramazan’a görevinde başarılar diledi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki, belediye meclisinin aldığı kararların Kilis ve Türkiye’ye hayırlı olmasını temenni ettiğini ifade ederek, “Belediye başkanımız kısa süre önce rahmana kavuştu. Allah rahmet eylesin, yıllarını hizmetle geçiren bir kardeşimizdi. Başkanımızın gecesi gündüzü, ufku, idealleri Kilis üzerineydi, Ankara’ya geldiğinde uğrar, ufak tefek sorunlar olduğunda paylaşırdı. Daha önce bakanlık dönemlerinde elimizden geldiği kadarıyla yardımcı olduğumuz arkadaşımızdı, bugün belediye meclis üyesi arkadaşlarımız, oy birliğiyle Servet Ramazan kardeşimizi belediye başkanı seçtiler. Bu birlik, dirlik güzellik her yerde olmuyor. İnşallah bundan sonraki süreçte de bu birliktelik devam eder, bir yerde şehrin geleceğini yerel yönetimler tayin eder. Yerel yönetimler kendi aralarında birliği, dirliği sağlamışlarsa, o şehri nereye götüreceklerini biliyorlarsa, onun içinde risk alıyorlarsa, o şehrin geleceği aydınlıktır. Birkaç ay içerisinde uzman bir ekiple Kilis’e gelerek, elimizden ne geliyorsa, yapacağız” dedi.

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