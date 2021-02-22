Kilis'te servisler denetlendi

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Kilis Belediyesi Zabıta Müdürlüğü tarafından kamu kurumlarına ve özel kuruluşlara, personel servis taşımacılığı yapan araçlar denetlendi.

Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından Kilis sınırları içerisinde kamu kurumlarına ve özel kuruluşlara, personel servis taşımacılığı yapan araçların ve şoförlerinin, Servis Araçları Hizmet Yönetmeliğine ve Covid19 rehberine uygunlukları denetlenerek, uygun görülenlere izin verilirken, eksiklikleri olanların çalışmasına müsaade izni verilmedi.

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