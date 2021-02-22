Kilis'te servisler denetlendi

Kilis Belediyesi Zabıta Müdürlüğü tarafından kamu kurumlarına ve özel kuruluşlara, personel servis taşımacılığı yapan araçlar denetlendi.
Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından Kilis sınırları içerisinde kamu kurumlarına ve özel kuruluşlara, personel servis taşımacılığı yapan araçların ve şoförlerinin, Servis Araçları Hizmet Yönetmeliğine ve Covid19 rehberine uygunlukları denetlenerek, uygun görülenlere izin verilirken, eksiklikleri olanların çalışmasına müsaade izni verilmedi.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
-
Soru Bankası
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.