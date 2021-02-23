Kilis'te çok miktarda sahte alkol ele geçirildi

Kilis'te, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde jandarma ekipleri tarafından yabancı uyruklu bir şahsın ikametine yapılan operasyonda çok miktarda sahte alkol ele geçirildi. Yabancı uyruklu şüpheli şahıs ise gözaltına alındı.

Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gece saatlerinde merkez Gaziler Mahallesi'nde yabancı uyruklu bir şahsın ikametine operasyon düzenlendi. Operasyonda ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda, sahte içki yapımında kullanılan 155 litre etil alkol, 45 litre viski, 15 litre rakı, 5 litre votka, 8 litre aroma, 650 adet doluma hazır cam alkol şişesi, 515 adet sahte bandrol, 198 adet viski etiketi, 3 adet 200 litrelik jelikan bidon ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelerle ilgili ikamet sahibi şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Olayla ilgili adli sürecin devam ettiği vurgulandı.

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