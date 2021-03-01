Kilis 7 Aralık Üniversitesinde “Hukukun Mahfuz Alanı İsrail'in İşgal Politikası” konulu ekonferans gerçekleştirildi.

7 Aralık Üniversitesi Orta Doğu Araştırmaları Merkezi (KODAM) bünyesinde, moderatörlüğünü İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi ve KODAM Müdürü Doç. Dr. İbrahim Efe’nin yaptığı “İsrail ve Filistin Meselesinin Uluslararası Hukuktaki Karşılığı” konulu ekonferans, Ortadoğu Araştırmaları Merkezi (ORSAM) İsrail ve Orta Doğu Uzmanı Haydar Oruç’un sunumları ile online olarak gerçekleştirildi. Konuşmasına teşekkür ederek başlayan Oruç, uluslararası hukukun kapsamı ve işleyişi hakkında bilgiler verdi. Oruç, İsrail'in, Filistin konusunda uluslararası hukuk kurallarına ve anlaşmalara özellikle de Birleşmiş Milletler kararlarına ve hükümlerine uymadığını, İsrail’in Filistin topraklarını işgal ettiğini, hiçbir kararı dikkate almadığını, uluslararası hukuku görmezden geldiğini dile getirdi.

Haydar Oruç, İsrail’in daima özel bir korumaya sahip olduğunu, her dönemde ABD tarafından korunup kollandığını, uluslararası medyanın desteğini aldığını, diğer ülkeleri daima suçlayarak kendi durumunu farklı yönlere çektiğini belirtti.

Önemli bilgilerin verildiği söyleşi, sorucevap bölümü ile sona erdi.

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