İl Genel Meclisi Mart ayı toplantısı yapıldı

Kilis İl Genel Meclisi, Meclis Başkanı Şıhmehmet Yalçın başkanlığında Mart ayı toplantısı yapıldı.
Kilis İl Genel Meclisi, Meclis Başkanı Şıhmehmet Yalçın başkanlığında Mart ayı toplantısı yapıldı. Meclis gündeminde bulunan, 2020 yılı faaliyet raporunun görüşülmesiyle başladı. Meclis gündeminde bulunan Ekrem Çetin Mahallesinde bulunan İl Özel İdareye ait 1000 metrekare alanın İl Milli Eğitim Müdürlüğüne tahsis edilmesi, Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş’nin 2021 yılı Elektrik tesisisleri yapım programları kapsamında gerçekleştirilecek faaliyetler için gerekli izinlerin verilmesi hususları ele alındı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.