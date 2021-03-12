Rektör Karacoşkun tebrikleri kabul etti

Kilis 7 Aralık Üniversitesi rektörlüğüne Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2’inci kez atanan Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, tebrikleri kabul etmeye devam ediyor.

Fen Edebiyat Fakültesi Öğr. Üyesi Prof. Dr. Bektaş Tepe ve Sağlık Hizmetleri Yüksekokulu Öğr. Gör. Dr. Arzuhan Şıhoğlu Tepe, Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu Müdür Vekili Dr. Öğr. Üyesi Melda Akbaba ve beraberindekiler, MühendislikMimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kemal Delihacıoğlu ve beraberindekiler, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Erdinç Gülcü ve beraberindekiler, İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Halil Aldemir ve beraberindekiler, Polateli Kaymakamı Muhammed Üsame Soysal, İpekyolu Kalkınma Ajansı (İKA) Genel Sekreteri Burhan Akyılmaz, Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. M. Fatih Kanter ve beraberindekiler, Murat Kazancıoğlu, KOSGEB Kilis İl Müdürü Murat Küçükoğlu, KOSGEB Müdürü Fahri Dağlar ve Uzman Kadir Dikici, Azez İslami İlimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mahmut Çınar, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Cengiz Taşkın ve Beraberindekiler, Yusuf Şerefoğlu Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Mehmet Ali Yıldırım ve beraberindekiler, Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Kani Arıcı ve beraberindekiler, Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Muhammet Ruhat Yaşar ve beraberindekiler, Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun’u göreve yeniden atanmasından dolayı tebrik etti.

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