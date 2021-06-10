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Kilis’te ‘Ağır İklim Sahra Hastanesi Kurulumu’ eğitimi

İHA

Kilis’te ‘Ağır İklim Sahra Hastanesi Kurulumu’ eğitimi

Kilis’te, ‘Ağır İklim Sahra Hastanesi Kurulumu’ eğitimi verildi.
Kilis Gençlik ve Spor Hizmetleri İl Müdürlüğü bahçesinde ‘ağır iklim sahra hastanesi kurulumu’ eğitimi verildi. Eğitime Samsun, Ordu, Amasya, Erzurum, Erzincan ve Sinop illerinden katılan UMKE ekipleri katıldı. Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmet Genel Müdürlüğü tarafından Kilis iline tahsis edilen 'ağır iklim sahra hastanesi kurulumu’ eğitimleri tamamlandı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Daire Başkanı Dr. Şükrü Yorulmaz, “Bir hafta süren eğitimlere Samsun bölgeye bağlı bütün UMKE ekipleri katılıyor. Ağır iklim sahra hastanesi nasıl kurulur, donanımı nasıl yerleştirilir. Eğitmenlerimiz tarafından bu eğitim verildi. Ağır iklim sahra hastanesine ek olarak personel barınma yerleştirildi. Sadece hastane olarak değil de personelin idamesini ve yaşamını sürdürebileceği koşullar sağlandı. Personelin barınma yerleri de sağlanmış oldu. Her türlü acil afet durumunda sahra hastanesinin en hızlı şekilde kurulması eğitimi yapıldı. Ülkemizin her tarafına aynı hizmeti verebilecek kapasitedeyiz. 50 personel ile ‘ağır iklim sahra hastanesi kurulumu’ tamamlandı. 5 bin metrekare üzerine sahra hastanesi konumlanmış oldu” dedi.
İl Sağlık Müdürü Dr. Mahmut Arık ise eğitimlerin önemli olduğunu ifade ederek, “Samsun, Ordu, Amasya, Erzurum, Erzincan ve Sinop illerinden katılan UMKE ekipleri ile birlikte bu eğitimi gerçekleştirdik. 50 arkadaşımız bu eğitimi beraber yürüttüler” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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