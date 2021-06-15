Tümgeneral Ergün’den Vali Soytürk’e ziyaret

6. Mekanize Tümen Komutanı Tümgeneral Levent Ergün, Kilis Valisi Recep Soytürk'ü makamında ziyaret etti.
Hatay, Kilis ve Gaziantep’in Suriye Sınır hattından sorumlu olan Adana 6. Mekanize Tümen Komutanı Tümgeneral Levent Ergün, Kilis Valisi Recep Soytürk’ü makamında ziyaret etti. Basına kapalı gerçekleştirilen ziyarette, sınır hattındaki gelişmelerin ele alındığı öğrenildi.
Tümgeneral Levent Ergün, 1. Hudut Alay Komutanlığı'na bağlı Kilis’in Suriye sınırındaki birliklerde de inceleme bulundu.
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