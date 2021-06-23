Kilis’e 3 yeni park yapılacak

Kilis Belediye Başkanı Yardımcısı Hüseyin Erkmen, kente 3 yeni park yapılacağını, parkların inşaatına kısa sürede başlanacağını söyledi.

Başkan Yardımcısı Erkmen, Uluslararası Göç Birimi (IOM) tarafından finanse edilen ve belediye tarafından yürütülen proje kapsamında yapılacak 3 parkın birincisi için Helvacıoğlu Mahallesi'nde yapılması çalışmalarını başladıklarını ifade ederek, "Mevcut parklarımızın bakımlarını yapıyoruz. Ağaç dikiyoruz. Çimlendiriyoruz. Banklar ve oyun gurupları kuruyoruz. IOM tarafından desteklenen 3 yeni park yapacağız. İnşallah kısa süre içerisinde bu parklar faaliyete geçecek” dedi.

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