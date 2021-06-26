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Kilis’te, AFAD İl Müdürlüğü tarafından Afet Eğitim Çadırı açıldı.

2021 Afet Eğitim Yılı kapsamında Kilis’te Cumhuriyet Meydanına kurulan eğitim çadırında 7’den 70’e tüm vatandaşlara yönelik Afet Bilinci Eğitimleri ve AFAD gönüllülük sistemi hakkında bilgilendirme yapılıyor.

Eğitim çadırında vatandaşlara Deprem, Afet konularında bilgilendirici eğitim veriliyor.

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