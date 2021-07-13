Çocukların silah oyunu kanlı bitti: 1 ölü

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Kilis’te, çocukların av tüfeği ile oynarken tüfeğin ateş alması sonucu 8 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Kilis Merkeze bağlı Yavuzlu köyünde H.Y. (15) ile amcası oğlu N.E.Y (8), ikametlerinde bulunan av tüfeği ile oynarken, kazaen tüfeğin ateş alması sonucu alması sonucu N.E.Y. yaralandı. Kilis Devlet Hastanesine kaldırılan N.E.Y. yapılan bütün müdanelere rağmen hayatını kaybetti. H.Y. jandarma tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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