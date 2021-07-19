Kilis’te kurbanlıklar motosikletle taşınıyor

Kilis’te, hayvan pazarından kurbanlıklarını alan vatandaşlar evlerine motosiklet ile kurbanları taşımaları ilginç görüntü oluştururken, bir kişinin ise kurbanlığını omzunda taşıması dikkat çekti.

Tüm Türkiye’de olduğu gibi kurban telaşesinin yaşandığı Kilis’te, hayvan pazarında haraketlilik yaşanıyor. Kurbanlarını alan vatandaşlar motosikletin teknelerinde kurbanlıkları evlerine götürüyor. İlginç görüntülerin yaşandığı Kilis’te, yoğunluk nedeniyle yürümek bile hayvan pazarında imkansız hale geldi. Kurbanlarını alanların büyük bölümü motosikletler ile kurbanlarını götürürken, bir kişi kurbanlığını omzuna atarak taşıması ilginç görüntüler oluşturdu.

Kilis’te dişi koyunun kilosu 1925 TL erkek koyunun kilosu ise 2934 TL arasında değişin fiyatlarda satılıyor.

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