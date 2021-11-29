Kilis uzman çavuşu şehit ettikleri iddiasıyla 5 şüpheli adliyede

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem Güvenlik
ABONE OL

Kilis'te bir askeri şehit ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheli adliyede

Kilis'te, Türkiye'den Suriye'ye yasa dışı yollarla geçiş yapmaya çalışan kişilere müdahale eden Piyade Uzman Çavuş Savaş Dinç'i şehit ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Kilis'te bir askeri şehit ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheli adliyede
Kilis uzman çavuşu şehit ettikleri iddiasıyla 5 şüpheli adliyede
0:00 / 0:00
AA

Kilis'te Uzman Çavuş Savaş Dinç'i şehit ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan Y.E.K, M.H, A.D, M.H. ve M.S'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Zanlılar, sağlık kontrolünün ardından geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye getirildi.

Türkiye'den Suriye'ye yasa dışı yollarla geçiş yapmaya çalışan kişilere müdahale sırasında yaralanan ve kaldırıldığı Kilis Devlet Hastanesi'nde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Savaş Dinç'i şehit ettikleri iddiasıyla, Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, İl Jandarma Komutanlığı JASAT, istihbarat, KOM, TEM ve Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri 5 şüpheliyi 26 Kasım'da gözaltına almıştı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

SON DAKİKA deprem haberleri.. Prof. Dr. Okan Tüysüz, deprem riski taşıyan 110 ilçeyi açıkladı! - Haberler
GÜNDEM Yer bilimci Prof. Dr. Okan Tüysüz, fay hattındaki 110 ...
Son dakika: İzmir, Bursa ve Çanakkale'de deniz ulaşımına engel!
GÜNDEM İzmir, Bursa ve Çanakkale'de deniz ulaşımına engel!
Son dakika HAVA DURUMU: Yağmur ve fırtına uyarısı - Meteoroloji il il uyardı
GÜNDEM Sıcaklıklar yüksek, rüzgar kuvvetli, sağanak etkili!
Üsküdar'da polis memuru silahla vurulmuş halde ölü bulundu
GÜNDEM Üsküdar'da polis memuru ölü bulundu
Adana'da bekçilere 'boyacıyım' diyen şüpheli hırsız çıktı
GÜNDEM Bekçilere 'boyacıyım' dedi, hırsız çıktı
Bursa'da husumetlisini öldüren şüpheli tutuklandı
GÜNDEM Husumetlisini öldüren şüpheli tutuklandı
Adana Kozan'da 3,1 büyüklüğünde deprem
GÜNDEM Adana'da 3,1 büyüklüğünde deprem
Üsküdar'da parkta silahla vurulmuş erkek cesedi bulundu
GÜNDEM Üsküdar'da parkta erkek cesedi bulundu
İçişleri Bakanı Soylu, canlı yayında gündeme ilişkin soruları yanıtladı
GÜNDEM "Türkiye'nin içinde 170 terörist var"
Vakıflar Genel Müdürlüğü burs sonuçları açıklandı mı? 2021 VGM burs sonuçları ne zaman açıklanır?
GÜNDEM VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak?

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.