        Kiliseye yönelik hakaretten tutuklandı

        Mardin'de sosyal medyada kiliseye yönelik hakaret içerikli paylaşım yapan zanlı tutuklandı

        Mardin'de sosyal medyada kiliseye yönelik hakaret içerikli paylaşım yaptığı iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.09.2025 - 19:21 Güncelleme: 04.09.2025 - 19:21
        Kiliseye yönelik hakaretten tutuklandı
        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformunda dün yapılan bir paylaşımda, yüzü görünmeyen bir şüphelinin bir kilise içerisinde hakaret içerikli sözler sarf ettiği ve Meryem Ana heykeline tükürdüğünün tespit edildiği belirtildi.

        Açıklamada, yapılan çalışma sonucu şüphelinin yakalandığı, "halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri aşağılama" suçlamasıyla adli makamlarca tutuklanarak, cezaevine konulduğu ifade edildi.

