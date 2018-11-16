Önceki araştırmalar obez kişilerin depresyona girme riskinin daha fazla olduğu sonucuna varmış olsa da depresyon mu kilo değişimine yol açıyor yoksa kilo değişimi mi depresyona sorusu belirsiz kalmıştı.

The Guardian’da yer alan habere göre; türünün en büyük çalışması olan bir araştırmada uzmanlar, kişinin uzunluğunun kilosuna oranı olan, yüksek "Vücut Kitle İndeksi"yle (BMI) bağlantılı genetik varyasyonlara sahip olmanın depresyona neden olabileceğini ve buna bağlı depresyon riskinin kadınlarda erkeklerden daha fazla olduğuna dikkat çektiler. Daha da fazlası, araştırmaya göre, bu etki beden imajı gibi unsurlara indirgenebilir.

500 BİN KİŞİ ARAŞTIRILDI

Uluslararası Epidemiyoloji Dergisinde yazanlara göre, 2006-2010 aralığında araştırmaya katılan 37 ve 73 yaş aralığındaki 500 bin gönüllü ile yapılan çalışmada toplanan veriler (Biobank), Birleşik Krallık ve Avusturalyalı araştırmacılar tarafından kullanıldı.

Araştırma ekibi depresyonda olduğu konusunda emin olan 49 bin kişi belirledi. Aynı zamanda ekip, genel olarak yüksek BMI’si olan kişilerin depresyona girme riskinin daha fazla olduğunu, genetik olarak yüksek BMI’ye yatkın olmanın depresyonla ilişkilendirildiğini ve bu etkinin kadınlarda, erkeklerden daha fazla olduğunu ortaya çıkardı.

Yaş ve cinsiyet unsurlarını da göz önünde bulundurarak, 73 genetik varyasyona odaklanarak yapılan araştırmanın sonuçlarına göre, her 4.7 puanlık BMI artışında genel olarak depresyona girme olasılığı yüzde 18, kadınlarda ise yüzde 23 arttı.

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