Kilonuz sizi nasıl bir bisikletçi yapar?

Üç büyük bisiklet turundan biri olmasına karşın Fransa ve İtalya turlarının epey gölgesinde kalan İspanya Bisiklet Turu (La Vuelta) aşırı sıcaklarda devam ediyor. Sıcak havalarda koşulan bu yarışlar başlı başına üzerinde durulması gereken bir konu. Ancak turun 6’ncı etabının bize sunduğu iki bisikletçi tipini karşılaştırma fırsatını da kaçırmak istemedik.

Bilindiği gibi yol yarışlarında gördüğümüz bisikletler, vites sistemleri artık elektronik olsa da, halen mekanik araçlar. Dolayısıyla bu araçlardan insan gücünden bağımsız bir performans bekleyemeyiz. Tasarımları yapılırken rüzgar unsuru da göz önünde bulundurulan günümüz bisikletleri sürtünmeden daha az etkileniyor, bu da performans için bir etken. Ancak halen asıl belirleyici bisikletçinin fiziği.

REKLAM İspanya Bisiklet Turu’nun 6’ncı etabında genel klasman liderliğini Sloven sporcu Primoz Roglic’in elinden alıp 4 dakika 51 saniye de fark atan Avustralyalı Ben O’Connor 1.88 boyunda ve 67 kilo. Bu fizikle gideceğiniz bir bayram ziyaretinde halinize acınabilir ama üç büyük turda da etap zaferine koşup genel klasman için de iddianızı koruyabilirsiniz. Turun puan (sprint) klasmanındaki lideri Belçikalı Wout van Aert ise Ben O’Connor’dan sadece 2 santimetre uzun ancak 11 kilo daha ağır. Bu fark onu sıradan bir insana göre kilolu yapmasa da daha kötü değil ama başka tipte bir bisikletçi yapıyor. Bu tipteki bir bisikletçi daha yoğun kas kütlesine sahip olduğu için daha kısa sürede daha çok güç üretebiliyor. Bu da onu sprintlerde öne geçiriyor. Ancak sprintlerde avantaj olan kasları yokuşlarda ona ağırlık yaptığından O’Connor tipindeki bisikletçilerin gerisinde bırakıyor. Biraz atletizmdeki kısa ve uzun mesafe koşucuları arasındaki fiziki farklılık gibi bir anlamda.

Sporcuların performans kayıtlarının detaylı olarak tutulduğu ve paylaşıldığı popüler uygulama Strava’da aradaki farkı daha iyi anlamamızı sağlayacak veriler mevcut. Tabii bu verileri okurken sporcuların hedef etaplarından biri olup olmadığını göz önünde tutmakta fayda var. Yani van Aert kendisine uygun olmayan bu etap için daha az efor sarf etmiş olabilir. En iyi performansını gösterseydi aradaki fark bu kadar olmayacaktı muhtemelen. Ancak biz eldeki veriler üzerinden gidelim. Etabın resmi uzunluğu 185.5 kilometre iken Ben O’Connor’ın Strava hesabında 193.59 km, Wout van Aert’ın hesabında 192.94 km kayıtlı. İki sporcunun da yol bilgisayarlarını etabın seyirci başlangıcı ile birlikte açtığını varsayabiliriz. Resmi sonuca göre Ben O’Connor bu etabı 4 saat 28 dakika 12 saniyede tamamlarken van Aert bitiş çizgisini O’Connor’dan 20 dakika 32 saniye sonra geçti. Kıyaslamasını yapacağımız Strava’da kayıtlı zaman da 4 saat 45 dakika 21 saniyeye karşılık 5 saat 6 dakika 9 saniye.

3800 metrenin üstünde irtifa kazanımının elde edildiği bu dağlık etapta Ben O’Connor’ın ortalama hızı 40 kilometrenin üstüne çıkarken van Aert 38 km/s ortalama hız tutturdu. Kadanslardaki fark da dikkat çekici oldu. O’Connor'ın kadans ortalaması 95 iken van Aert 86 ortalama ile etabı tamamladı. Yani O’Connor, van Aert’tan bir dakikada 9 kez daha fazla pedal çevirmiş. Ancak burada şunu da ifade etmek gerekiyor. Bisiklette kadans önemli bir veri olmakla birlikte karşılaştırma için tek başına bir anlam ifade etmeyebilir. Yani daha fazla pedal çeviren her zaman daha hızlı gitmeyebilir. Ayrıntılı kıyaslama için bisikletin dişli oranlarına da bakmak gerekecektir. Daha basitçe ifade etmek gerekirse daha yüksek bir viteste daha az pedal çevirerek de hızlanmak mümkün. Bu da bisikletçinin gücüne göre tercihi olabiliyor. Yine de istikrarlı bir kadans fikir verebilir.