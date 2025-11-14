Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        BIST 100 10.628,63 %-0,11
        DOLAR 42,3229 %0,12
        EURO 49,3098 %0,12
        GRAM ALTIN 5.715,80 %1,05
        FAİZ 40,20 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 72,23 %1,61
        BITCOIN 97.201,00 %-1,58
        GBP/TRY 55,6195 %-0,37
        EUR/USD 1,1640 %0,06
        BRENT 63,91 %1,43
        ÇEYREK ALTIN 9.345,33 %1,05
        Haberler Ekonomi Alışveriş Gıda Kilosu 50 TL'ye düştü! "Bundan ucuzu yok": İşte istavrit, palamut, tirsi, mezgit, somon, levrek, çipura fiyatları - Alışveriş Haberleri

        Kilosu 50 TL'ye düştü! "Bundan ucuzu yok"

        Trabzon'da son haftalarda bol miktarda avlanan hamsi, kilogramı 50 liradan satışa sunuluyor. Balıkçı Zafer Kaygusuz, "Hamsi çok güzel, incesi ve karışığı yok. Bundan ucuzu yok" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2025 - 07:42 Güncelleme: 14.11.2025 - 07:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kilosu 50 TL'ye düştü!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Ortahisar ilçesindeki balıkçı tezgahlarında yer alan istavritin kilogramı 100, palamut ve tirsi 200, mezgit ile somon 300, levrek ve çipura ise 450 liradan satılıyor.

        Balıkçı Zafer Kaygusuz, hamsinin ekim ayından itibaren bol miktarda avlandığını hatırlattı.

        Bu yılın hamsi açısından verimli geçtiğini dile getiren Kaygusuz, "Hamsi bu sene bol. Geçen sene palamut oldu, bu sene palamut olmadı. Hamsi çok güzel, incesi ve karışığı yok. Vatandaş alıyor ve 50 lira. Bundan ucuzu yok" dedi.

        TEZGAHLARDA BOLLUK VE BEREKET SEZONU YAŞANIYOR

        Mehmet Can Örseloğlu da vatandaşın en çok hamsiyi tercih ettiğini ifade ederek, "Şu an tezgahlarda bolluk ve bereket sezonu yaşanıyor. Hamsi bol. İnşallah bu bolluk daha da devam eder. Vatandaşlar da bol bol hamsi yemiş olur, biz de bol bol satmış oluruz" dedi.

        Fiyatların avlanmaya göre değişebileceğine değinen Örseloğlu, "Şu an Karadeniz civarında bolluk olduğu için bütün kayıklar bu tarafa yöneldi. Tabii hava şartlarına göre ister istemez yönünü başka yere çevirecektir. Şu an fırsat çok iyi, vatandaşın bol bol tüketmesi gerekir. Dolabına koymak isteyen dolabına koysun. Çünkü hamsi tam kıvamında" diye konuştu.

        Balık pazarındaki tercihini hamsiden yana kullanan Beytullah Arslan da neredeyse her gün balık tüketmeye çalıştığını belirterek, "Ailem burada olduğu için ailemi ziyarete geldim. Karadeniz hamsisi İstanbul'a göre çok uygun. Hamsi burada tadılması gereken lezzet. Tattık ve tatmaya da devam ediyoruz. İstanbul'a dönene kadar her gün yemeye çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kuvvetli sağanak ve kar yağışı uyarıları
        Kuvvetli sağanak ve kar yağışı uyarıları
        Gayrimenkul satışında rekor
        Gayrimenkul satışında rekor
        Netanyahu af istemeyecek
        Netanyahu af istemeyecek
        Nükleer yeniden 'altın çağına' mı giriyor?
        Nükleer yeniden 'altın çağına' mı giriyor?
        Yangın söndürme pilotu şehit oldu
        Yangın söndürme pilotu şehit oldu
        Siz bir de içini görün!
        Siz bir de içini görün!
        Şehit astsubayın babası konuştu
        Şehit astsubayın babası konuştu
        Kuzey Kore'de bunlar gerçekten yasak mı?
        Kuzey Kore'de bunlar gerçekten yasak mı?
        G.Saray'dan Lookman harekatı!
        G.Saray'dan Lookman harekatı!
        Eşini ve 2 kızını öldüren polis cinayet büroda sustu!
        Eşini ve 2 kızını öldüren polis cinayet büroda sustu!
        Domenico Tedesco'dan çarpıcı açıklamalar!
        Domenico Tedesco'dan çarpıcı açıklamalar!
        Hegseth: Güney Mızrağı Operasyonu'nu başlatıyoruz
        Hegseth: Güney Mızrağı Operasyonu'nu başlatıyoruz
        Kiralanan oyuncularda son durum ne?
        Kiralanan oyuncularda son durum ne?
        2 çocuk öldü, anne ve baba entübe
        2 çocuk öldü, anne ve baba entübe
        Beşiktaş'ta flaş Rafa Silva gelişmesi!
        Beşiktaş'ta flaş Rafa Silva gelişmesi!
        İstanbul'da 84 güzergahta hız limiti yeniden belirlendi
        İstanbul'da 84 güzergahta hız limiti yeniden belirlendi
        Olaylı derbi için 4 yıl 6 ay hapis talebi!
        Olaylı derbi için 4 yıl 6 ay hapis talebi!
        Yargı paketinde hangi düzenlemeler var
        Yargı paketinde hangi düzenlemeler var
        PFDK bahis soruşturması cezalarını açıkladı!
        PFDK bahis soruşturması cezalarını açıkladı!
        Şehitlerimizin naaşı Türkiye'de
        Şehitlerimizin naaşı Türkiye'de