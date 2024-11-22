Kuzey Kore lideri Kim'den Trump'a "ilişkiler değişmeyecek" mesajı

Kuzey Kore'nin resmi Kore Merkezi Haber Ajansı'na (KCNA) açıklamalarda bulunan Kuzey Kore Lideri Kim Jong Un, ikili ilişkilerin düzeltilmesi için uzun uğraşlar verildiğini ancak herhangi bir sonuç alınamadığını ifade etti.

Kim Jong Un, diplomatik girişimlerin başarısızlıklarını ise ABD'nin tavrına bağladı. Kuzey Kore lideri, "Diplomatik görüşmeler ABD’nin bize karşı değişmez ve uzlaşmaz tavrını yinelemekten başka bir işe yaramadı." dedi.